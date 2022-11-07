Tırnak mantarı diyabet hastalarında enfeksiyona davetiye çıkarıyor!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yüzlerce bağ, tendon ve kas tarafından yerinde tutulan, 26kemik içeren vücudunuzun çok karmaşık bir parçası olan ayaklarımızın sağlığı genel durumumuz için büyük önem taşımasına rağmen ülkemizde en ihmal edilen sağlık sorunları başında yer alıyor. Yanlış ayakkabı seçimi, yetersiz ayak bakımı gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan problemlerin başında ise tırnak enfeksiyonuna bağlı gelişen tırnak mantarı geliyor. Hiç hoş olmayan bir görüntü oluşturan bu sorun, müdahale edilmediği takdirde ilerleyen evrelerde ciddi boyutlara ulaşarak hem vücudun diğer yerlerinde enfeksiyonlara hem de parmak kaybına bile yol açabiliyor.

İnsan Teması Olmadan da Bulaşabiliyor

Bir sorunu görmezden gelmenin onu ortadan kaldırmayacağını vurgulayan Podolog Deniz Yahcı, “Ayak tırnağı mantarı, tırnak plağınızdaki çatlaklardan içeri giren ve gelişen bir enfeksiyondur. Tıbbi adı onikomikoz olan bu enfeksiyon yavaş gelişir ve tırnağın renginin değişmesine, kalınlaşmasına ve bozulmasına neden olur. Tırnak mantarı doğrudan insan teması olmadan da ortak kullanım alanlarından bulaşıyor. Bu nedenle soyunma odaları ve genel duşlarda çıplak ayakla gezmeyin. Ailede mantar enfeksiyonu öyküsü, aşırı terleme, nemli çalışma ortamı, yapay tırnak takmak, havalandırmayı önleyen çorap ve dar ayakkabılar giymek de bu sorunun nedenleri arasında yer alıyor” dedi.

Türkiye’de İlk Kez Uygulanıyor

Yapısı bozulmuş tırnağın vücudun dışarı açılan zayıf bir kapısı haline gelerek, dış ortamdaki mikropların kolayca geçmesine neden olabileceğini vurgulayan Podolog Yahcı, sözlerine şöyle devam etti: “İlerlemiş tırnak mantarına bağlı kalınlaşan bazen 2,3 cm bulan tırnaklar özellikle diyabet hastalarında yada yaşlılarda çok ağır enfeksiyonlara, hayati tehlikelere neden olabilir,. Tedavi süreci büyük önem taşıyor. Klasik yöntemlerin dışında Türkiye’de ilk defa uygulamaya başladığımız ‘Soğuk Atmosferik Plazma (SAP)’ tedavisi ile kısa sürede etkili sonuçlar alabiliyoruz. Kişilere de birçok fayda sağlıyor. SAP uygulamasında ortaya çıkan gaz sıcaklığı ile doku uyumlu bir plazma oluşturulur. Enfekte tırnak alanına 15 dakika şeklinde uygulanan SAP yöntemi ile tırnak plağında topikal olarak hareket eden plazma bileşenleri, kolonize mikropların üremesini engeller ,güvenilir bir şekilde azaltılmasını sağlar. İşlem sırasında alana topikal olarak ozon uygulaması da yapılmış oluyor. Önemli olan işlem yapılmadan önce mutlaka mantarlı tırnağın medikal temizliğinin yapılması ve bakteri yükünden arındırılması gerekmektedir, tırnak normal anatomik kalınlığında olmalıdır ki daha hızlı ve etkin çözümler elde edilebilsin.”