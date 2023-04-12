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TİMUR HARZADIN 100 YIL ÖNCE YAŞANAN TRAVMAYI YOK EDİYOR

18 yıldır insanların hayatına dokunarak 100 yıl önceki yaşanan tramvayı yok ediyor.

12 Nisan 2023 Çarşamba 10:14
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TİMUR HARZADIN 100 YIL ÖNCE YAŞANAN TRAVMAYI YOK EDİYOR

HABER: DİNÇER KARACALAR

Psikoterapist ve yazar olan Timur Harzadın, geçmiş duyguları yok eden birisi olarak, bedensel hastalıkların temelinde ruhsal problemler olacağını savunup, insanlara farkındalık yaratmayı amaç edinmiş.

Timur Harzadın'ın ''Yeniden Bağlanmak'', ''Bi Sor Seni Neden Seçtim'' ve son olarak ''Geçmişin Hayaletleri'' adında üç tane kitabıda bulunuyor. Bunlar da Kayıp ve Yas Sürecinde Hayata Yeniden Tutunmak, Aşkı ve Aşk İlişkilerini Anlamak ve Ruhumuzu Onarmanın Yollarını anlatıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Timur Harzadın
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