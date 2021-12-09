Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,047.88
ALTIN
786.93
DOLAR
13.75
STERLİN
18.18
EURO
15.60
170 Sözleşmeli Personel alınacak
170 Sözleşmeli Personel alınacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100 Öğretim Üyesi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100...
Sağlık Bakanlığı'ndan yeniden atama kurası
Sağlık Bakanlığı'ndan yeniden atama...
Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Alınacak
Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Alınacak
100 Sözleşmeli Personel Alınıyor
100 Sözleşmeli Personel Alınıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
1 OCAK’TA BAŞLIYOR
Kapat

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 27 ülkeden 800 yabancı hasta tedavi edildi

TEKİRDAĞ'da, 1 yıl önce açılan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde, bugüne kadar başta Balkan ülkeleri olmak üzere 27 ülkeden 800 yabancı hasta tedavi edildi. 

09 Aralık 2021 Perşembe 10:38
2 Okunma
Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 27 ülkeden 800 yabancı hasta tedavi edildi

Tekirdağ'da, 6 Aralık 2020'den itibaren hasta kabulüne başlanılan Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, başta Balkan ülkelerinden olmak üzere farklı ülkelerden hastaların ilgi odağı oldu. Bulgaristan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Yunanistan, Romanya, Rusya, Avusturya, Ukrayna, Özbekistan dahil 27 ülkeden bugüne kadar 800 hasta gelerek tedavi gördü. Başhekim Opr. Dr. Lütfi Çağatay Onar, sağlık turizmine değer verdiklerini söyledi. Onar, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) ile yaptıkları iş birliğinin de önemli sonuçları olduğunu belirterek, yabancı hastalarının özellikle Türkiye'de uzman hekimlere daha kolay erişebilmeleri için tercih ettiğini söyledi. Onar, "Bu hafta içinde Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışının seneidevriyesini idrak ettik. Hastanemiz açıldığı günden bugüne kadar 760 binin üzerinde hastaya hizmet verdi. Özellikle kardiyoloji, kalp damar cerrahi, genel cerrahi onkolojik cerrahi, jinekoloji cerrahi alanında önemli hizmetler sunmuş bir şehir hastanesi olarak ön plana çıktık" dedi. 

'MUTLU AYRILIYORLAR’   

"Daha ülkemizde sağlık turizmi ve turist sağlığı programlarımda tam oturmamışken bu bölgenin sınırlara yakın olması nedeniyle önemli bir hasta gelişi vardı. Şehir hastanesinin açılmasıyla da bu hasta sayısında bir artış gözlemlendi" diyen Başhekim Onar, şöyle konuştu:

"Özellikle Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Arnavutluk bu gibi ülkelerden saydığım branşlarda kardiyoloji kalp damar cerrahi, genel cerrahi, onkolojik cerrahi, jinekoloji cerrahi ve görüntüleme hizmeti almak isteyen önemli sayıda hasta geliyor. Yüzde 100 mutlu ayrılıyorlar, diyebilirim. Şimdiye kadar hastanemize başvurup mutsuz ayrılan hiçbir hastaya denk gelmedik. Bunun da en önemli sebebi nitelikli personele, nitelikli personel gözetmenin uygun sağlık hizmetini kısa sürede alabiliyor olmaları. Bu saydığım ülkelerde uzman hekime ulaşmak belirli bir zaman alıyor ve nitelikli sağlık hizmetine ulaşmak konusunda tereddütler yaşıyorlar. Ülkemizde geldiğimiz sağlık hizmeti sunum aşamasında geldiğimiz önemli mertebe de bunu karşılıyor. Sağlık hizmetini güvenilir ve uygun fiyata alabiliyor yabancı ülke vatandaşları. Sağlık Bakanlığı'nın kamu satış tarifesi üzerinden her ülke vatandaşına farklı bir tarife oluşturulmuş durumda. Bu kamu satış tarifesi üzerinden ücretler belirleniyor ve bu ücreti hastaneler tahsil ediyorlar."

ÖZBEKİSTAN'DAN GELDİ

Özbekistan'dan tedavi olmak için hastaneye gelen Zebo Melik Muratova, doktorların çok ilgilendiğini ve Türkiye'nin sağlık anlanında çok iyi olduğunu belirterek, "Özbekistan'dan geldim tedavi için. Hastane çok güzel. Çok mutluyuz, şu an tedavimi oluyorum. Hastaneler güzel, diye burayı istedim ve ondan Türkiye'ye geldim. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tavsiye ederim, gelsinler. Ben çok memnunum, onun için tavsiye edebilirim" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Şehir HastanesiHastaHastane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'35 yaş altı kalp krizinde 3 kat artış var'
'35 yaş altı kalp krizinde 3 kat artış var'
KIRGIZ SAĞLIK HEYETİ AVRASYA HASTANESİ’Nİ ZİYARET ETTİ
KIRGIZ SAĞLIK HEYETİ AVRASYA HASTANESİ’Nİ ZİYARET ETTİ
Prof. Dr. Savlı: Omikron varyantı 50 farklı mutasyon taşıyor
Prof. Dr. Savlı: Omikron varyantı 50 farklı mutasyon taşıyor
SMA testinin detaylarını uzmanları anlattı
SMA testinin detaylarını uzmanları anlattı
Prof. Dr. Şener: Omicron varyantı virüsün gevşediğini, yumuşadığını, evcilleştiğini gösteriyor
Prof. Dr. Şener: Omicron varyantı virüsün gevşediğini, yumuşadığını, evcilleştiğini gösteriyor
Omicron varyantının elektron mikroskobu görüntüsü yayınlandı
Omicron varyantının elektron mikroskobu görüntüsü yayınlandı
3'üncü doz aşı olmayan 65 yaş üzerine 'koruma alanı dışındasınız' uyarısı
3'üncü doz aşı olmayan 65 yaş üzerine 'koruma alanı dışındasınız' uyarısı
URLU AİLESİ VE AVRASYA AİLESİNİN ACI GÜNÜ
URLU AİLESİ VE AVRASYA AİLESİNİN ACI GÜNÜ
'Aşılı, aşısız herkese izolasyon uygulanmalı'
'Aşılı, aşısız herkese izolasyon uygulanmalı'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma