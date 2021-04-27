Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1394
ALTIN
469.959
DOLAR
8.1904
STERLİN
11.3857
EURO
9.9001
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik görevlisi alıyor
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik...
Gaziantep’te 17 adet iş yeri ihaleyle kiraya veriliyor
Gaziantep’te 17 adet iş...
23 Akademik Personel Alınacak
23 Akademik Personel Alınacak
Güvenlik Görevlisi Alınacak
Güvenlik Görevlisi Alınacak
İstanbul Üniversitesi 33 akademik personel alacak
İstanbul Üniversitesi 33 akademik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Tekirdağ'da vakaları, 30 ile 50 yaş arasındakiler oluşturuyor'

Türkiye'de koronavirüs vaka artışı yaşanan iller arasında 3'üncü sıraya yükselen Tekirdağ'da İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, vakaları 30 ile 50 yaş arasındakilerin oluşturduğunu söyledi. Kalkan, 600 bin civarında test ve 300 bin aşılama yaptıklarını belirterek, vaka sayılarının kısıtlama ile gelecek haftadan itibaren azalmasının beklendiğini söyledi.

27 Nisan 2021 Salı 14:39
3 Okunma
'Tekirdağ'da vakaları, 30 ile 50 yaş arasındakiler oluşturuyor'

TEKİRDAĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın iller için her 100 bin nüfusa göre 17-23 Nisan'da açıkladığı vaka haritasında Tekirdağ'daki vaka oranı, 772,20'ye yükseldi. Türkiye'de vaka artıiı yaşanan iller arasında 3'üncü sıraya yükselen kentte tedbirler de sıklaştırıldı. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, vaka sayılarını azaltmak için sağlık ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, bugünü kadar 600 bin civarında PCR testi yaptıklarını ve 300 bin kişiyi de aşıladıklarını söyledi. Kalkan, "Gerçekten çok dinamik bir süreç yaşıyoruz. Aşılanan yaş gruplarımızda gerek servis hastalarımız gerek yoğun bakım hastalarımızda sayıların azaldığını söyleyebiliriz. Vakalarımızda bir miktar artış görülmekle birlikte hafta başı sonuçlarının yansımasıydı. Şimdi giderek bir grafik çizdiğimizi görmekteyiz. İbrenin önümüzdeki hafta aşağı doğru ineceğini beklemekteyiz" dedi.

VAKALAR 30- 50 YAŞ GRUBUNDA

İl Sağlık Müdürü Kalkan, aşılanmaları ve kurallara uymaları ile yaşlılar grubundaki vakaların azaldığını dile getirerek, "Genç nüfusumuzda 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarda da biraz daha yoğunluk gözlemlemekteyiz. Sahayı hiçbir şekilde boş bırakmıyoruz. Hep başından beri büyük bir özveriyle sağlık çalışanlarımız hizmet yürütmekte. Yaşlılarımızın yüzde 80'ini aşılamış durumdayız. Türkiye'dekine paralel bir şekilde İngiliz mutantı baskın durumda. Yüzde 75-80'ler civarında Tekirdağ'da da gözlemlemekteyiz. Hep sözünü ettiğim gibi kurallara riayet gerçekleştiğinde biz bunun yansımalarını 10-15 gün içinde hastanelerimizde görmekteyiz. Yoğun bakımlarımız önceki haftaya oranla daha iyi durumda" diye konuştu. 

İl Sağlık Müdürü Kalkan, çocuklarda belirgin artış gözlendiğini de belirterek, "Çocuklarımızda özellikle mevsimsel grip benzeri salgınlarda gördüğümüz gibi gribal hastalık, grip benzeri semptomlar gözlemlemekteyiz. Burun akıntısı, hapşırma, geniz akıntısı, hafif ateş şeklinde şikayetlerle hastalığı daha rahat geçirdiklerini gözlemliyoruz" dedi.

'SAĞLIK SİSTEMİ KENDİNİ REHABİLİTE EDECEK'

Kapanma süreci ile ilgili tüm hazırlıkları yaptıklarını kaydeden İl Sağlık Müdürü Kalkan, "Sağlık sistemi kendisini rehabilite edebilecek, arkadaşlarımız gerçekten yoruldular. Özveriyle büyük bir desten yazıyor gerçekten tüm sağlık çalışanlarımız. En azından karşılıklı olarak bu empatiyi de hissedebileceğimiz bir dönem olacak, diye düşünüyorum" diye konuştu. 

Vakaların büyük bölümünün misafirlikten kaynaklandığını aktaran Kalkan, "Başından beri 'Covid’i misafir etmeyelim' demiştik. Misafirperver milletiz, anlıyoruz ama biraz daha sabredelim, dişimizi sıkalım, kurallara riayet edelim ve inşallah Covid’i atlattığımız günlerde birbirimizi ağırlayalım, diyoruz. İstanbul'un yanı başında sanayi kenti olan Tekirdağ'ın bu sebeple İstanbul ile sürekli alışveriş halinde olmasından ötürü koronavirüs vakaları sürekli artış gösterdi" dedi.

'HERKES RAHAT HAREKET EDİYOR'

Tekirdağ'da yaşayan ev kadını Burcu Demir de çoğu kişinin salgın yokmuş gibi davrandığını belirterek, "Bir vatandaş olarak çok tedirgin durumdayız. Biz daha rahat bir yaşam sürmek istiyoruz. Tabi ki bunun yolu da bizlere en büyük görev daha da dikkat etmek; ama maalesef ki şöyle bir dışarı baktığımda insanlarımız öyle bir alışveriş telaşına düşmüş ki iğne atsan yere düşmezdi. Zannedersiniz ki koronavirüs yok, hastalık yok. Herkes rahat bir şekilde alışveriş yapıyor. Biz böyle devam edersek özgür bir hayata kavuşacağımızı zannetmiyorum. Önlemlerimizi alırsak yarınlara daha iyi geliriz, diye umut ediyorum" diye konuştu. 

Esnaftan Bekir Sönmez ise "Vaka sayıları artmaktadır, korkuyoruz. İnsanlar hiçbir şekilde yasaklara uymuyor. Yasakların gelmesi mantıklı; çünkü kimse kurallara uymuyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağVaka SayılarıYaş Aralığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
STRESLE İLGİLİ BİLİNEN YANLIŞLAR
STRESLE İLGİLİ BİLİNEN YANLIŞLAR
Adana'da çocuk vakalarda İngiliz varyantı artışı tedirgin ediyor
Adana'da çocuk vakalarda İngiliz varyantı artışı tedirgin ediyor
Kadınların yüzde 30’unda kısırlık nedeni: ‘Çikolata kisti'
Kadınların yüzde 30’unda kısırlık nedeni: ‘Çikolata kisti'
Filyasyon ekibinden bir rica; 'Tek çabalayan biz olmayalım'
Filyasyon ekibinden bir rica; 'Tek çabalayan biz olmayalım'
Avrasya Hastanesi'nde Ramazan Ayı’nda Dikkat Edilmesi Gerekenler Sıralandı
Avrasya Hastanesi'nde Ramazan Ayı’nda Dikkat Edilmesi Gerekenler Sıralandı
ERGENLİK DÖNEMİ; BESLENME ÖNERİLERİ 
ERGENLİK DÖNEMİ; BESLENME ÖNERİLERİ 
Zeytin yaprağı çayı koronavirüs tedavisinde umut oldu
Zeytin yaprağı çayı koronavirüs tedavisinde umut oldu
Prof. Dr. Aydın: Aşı olan 'süper bulaştırıcı' olarak virüs taşıyabilir
Prof. Dr. Aydın: Aşı olan 'süper bulaştırıcı' olarak virüs taşıyabilir
Lenf bezi tutulumu, meme kanseriyle karışabilir
Lenf bezi tutulumu, meme kanseriyle karışabilir

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma