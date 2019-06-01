Tatilciler havuzlardaki tehlikeye dikkat

İSTANBUL, (DHA)

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar, tatil beldelerine akın etmeye başladı. Havaların da ısınmasıyla birlikte deniz ve havuz sezonu da açıldı. Kirli havuzlara dikkat çeken Emsey Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadriye Pulak, tatilin kabusa dönmemesi adına önemli uyarılarda bulundu.

CİDDİ HASTALIKLARA YOL AÇABİLİYOR

Havaların ısınmasıyla birlikte havuz ve deniz kullanımının artacağına dikkat çeken Uzm. Dr. Sadriye Pulak, "Kişisel hijyene dikkat etmezsek sağlığı ciddi ölçüde tehdit eden enfeksiyonlarla karşılaşabiliriz. İnsan vücut atıklarının suya karışmasıyla birlikte havuza geçen enfeksiyonlar kişinin gözüyle ve kulağıyla temas edebilir. Bu suyun yutulmasıyla birlikte sindirim sisteminde ciddi hastalıklar görülebilir. Hastalar özellikle ishal, bulantı ve kusma şikayetiyle yaz aylarında sıklıkla hastanelere başvururlar. Mide ve bağırsak sistemini ilgilendiren hastalıklar ve ishalle seyreden enfeksiyonları sıkça görürüz. Ayrıca Hepatit A ve E adını verdiğimiz bazı viral enfeksiyonlar da görülebilir. Bunlar bulantı, kusma ve ishal ile seyredebildiği gibi erişkinlerde karaciğer yetmezliğine gidecek kadar ciddi enfeksiyonlara bile yol açabilir. O nedenle havuzlardaki hijyen kuralları çok önemli" diye konuştu.

HAVUZUN DİBİNİ GÖRÜN

Havuzda hijyenin sağlanması için hem kişiye hem de işletmeye bazı görevler düştüğünü belirten Uzm. Dr. Sadriye Pulak, "Baktığınız suyun çok temiz olması gerekiyor. Suyun dibini mutlaka görmelisiniz. Havuzun dezenfeksiyonun iyi yapıldığından emin olmanız gerekiyor. Özellikle tuvalet eğitimi almamış çocukların havuzlara sokulmaması gerekiyor. Bu çocuklardan bulaş olabilir. Havuza girmeden önce duş alınması, çıktıktan sonra duş alınması önemli. Havuz kenarında giyilen terliklerin tuvalete giderken kullanılmaması ve havuz kenarına tuvalette giyilen terlikle gelinmemesi gerekiyor. Kişilerin havuzlarda su yutmamasını öneriyorum. Göz enfeksiyonundan korunmak için gözlük, kulak enfeksiyonlarına karşı ise kulak tıkaçları kullanılabilir. Eğer bunlara dikkat etmezsek yaz dönemi kabusa dönebilir" ifadelerini kullandı.

MANTAR ENFEKSİYONUNUN NEDENİ ISLAK MAYO

Islak mayo ve terlikle dolaşmanın da mantar enfeksiyonlarına yol açabileceği konusunda uyaran Uzm. Dr. Pulak, "Mayonuzu düzenli olarak değiştirmelisiniz. Açık bir yaranız varsa havuz kenarında havuz suyundan bulaşan bazı mikroorganizmalar olabiliyor. Bu yaralar da mutlaka bir dezenfektanla temizlenmelidir. Bunlara dikkat ettiğimiz takdirde enfeksiyon sıklığını azaltmış oluruz" dedi.

Klimaların temizliği konusunda da uyaran Pulak, "Özellikle direnci düşük ve yaşlı hastalarda klimalardan bulaşan mikroorganizmalar zatürreye kadar ilerleyen bir tablo olarak karşımıza çıkabilir. Özellikle yaz aylarında sıcak ve soğuk değişimi klimalı ortama maruziyet üst solunum yolları enfeksiyonuna yol açıyor. Bu sadece kış değil yazın da kişinin kabusu olabilir" ifadelerini kullandı.

24 SAATE DİKKAT

Kişinin 24 saatten uzun süren bir ishali, ateşi, bulantı ve kusması çok şiddetli ise ve 24 saat sonra azalmıyorsa mutlaka hekime başvurmak gerektiğini anlatan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadriye Pulak, şu uyarılarda bulundu:

"Basit viral enfeksiyonlar antibiyotik tedavisi olmadan sıvı desteği ve bulantı kesici ilaçlarla düzelebilir. Ancak bakteriyel enfeksiyonlar antibiyotik kullanmadan düzelmez. Eğer bu semptomlar varsa bir hekime başvurup tedavinin düzenlenmesi gerekiyor. Bu dönemde probiyotik adı verilen besinler tüketilebilir. Yoğurt ve kefir tüketimi kişinin bağırsak sisteminin sağlıklı olmasını ve kişinin mikroorganizmalarla karşılaştığında daha dirençli olmasını sağlıyor."