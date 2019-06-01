Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90590
ALTIN
245.012
DOLAR
5.8344
STERLİN
7.3741
EURO
6.5125
Haznedar'da İmamoğlu izdihamı yaşandı
Haznedar'da İmamoğlu izdihamı yaşandı
Gezi, En Haklı Eylemdir
Gezi, En Haklı Eylemdir
Melek Mosso “Sarıla Sarıla” ile dönüyor
Melek Mosso “Sarıla Sarıla” ile...
İstanbul Havalimanı İlk Ramazan Bayramı’na Hazır
İstanbul Havalimanı İlk Ramazan Bayramı’na Hazır
İDO’dan Deniz Ulaşımında Bayram Rekoru
İDO’dan Deniz Ulaşımında Bayram Rekoru

Tatilciler havuzlardaki tehlikeye dikkat

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadriye Pulak, bayramı tatil beldelerinde geçirecek vatandaşları 'kirli havuzlar' konusunda uyardı. Kişisel hijyenin önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Pulak, "Yaz aylarında en çok bağırsak enfeksiyonlarını görüyoruz. Enfeksiyon sonucu bulantı, kusma, ishal gibi bağırsak enfeksiyonu belirtileri olabileceği gibi nadiren de olsa hepatit gibi viral enfeksiyonlar karaciğer yetmezliğine neden olabilir” dedi.

Tatilciler havuzlardaki tehlikeye dikkat

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadriye Pulak, bayramı tatil beldelerinde geçirecek vatandaşları 'kirli havuzlar' konusunda uyardı. Kişisel hijyenin önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Pulak, "Yaz aylarında en çok bağırsak enfeksiyonlarını görüyoruz. Enfeksiyon sonucu bulantı, kusma, ishal gibi bağırsak enfeksiyonu belirtileri olabileceği gibi nadiren de olsa hepatit gibi viral enfeksiyonlar karaciğer yetmezliğine neden olabilir” dedi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:46
7 Okunma
Tatilciler havuzlardaki tehlikeye dikkat

İSTANBUL, (DHA)

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar, tatil beldelerine akın etmeye başladı. Havaların da ısınmasıyla birlikte deniz ve havuz sezonu da açıldı. Kirli havuzlara dikkat çeken Emsey Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadriye Pulak, tatilin kabusa dönmemesi adına önemli uyarılarda bulundu.

CİDDİ HASTALIKLARA YOL AÇABİLİYOR

Havaların ısınmasıyla birlikte havuz ve deniz kullanımının artacağına dikkat çeken Uzm. Dr. Sadriye Pulak, "Kişisel hijyene dikkat etmezsek sağlığı ciddi ölçüde tehdit eden enfeksiyonlarla karşılaşabiliriz. İnsan vücut atıklarının suya karışmasıyla birlikte havuza geçen enfeksiyonlar kişinin gözüyle ve kulağıyla temas edebilir. Bu suyun yutulmasıyla birlikte sindirim sisteminde ciddi hastalıklar görülebilir. Hastalar özellikle ishal, bulantı ve kusma şikayetiyle yaz aylarında sıklıkla hastanelere başvururlar. Mide ve bağırsak sistemini ilgilendiren hastalıklar ve ishalle seyreden enfeksiyonları sıkça görürüz. Ayrıca Hepatit A ve E adını verdiğimiz bazı viral enfeksiyonlar da görülebilir. Bunlar bulantı, kusma ve ishal ile seyredebildiği gibi erişkinlerde karaciğer yetmezliğine gidecek kadar ciddi enfeksiyonlara bile yol açabilir. O nedenle havuzlardaki hijyen kuralları çok önemli" diye konuştu.

HAVUZUN DİBİNİ GÖRÜN

Havuzda hijyenin sağlanması için hem kişiye hem de işletmeye bazı görevler düştüğünü belirten Uzm. Dr. Sadriye Pulak, "Baktığınız suyun çok temiz olması gerekiyor. Suyun dibini mutlaka görmelisiniz. Havuzun dezenfeksiyonun iyi yapıldığından emin olmanız gerekiyor. Özellikle tuvalet eğitimi almamış çocukların havuzlara sokulmaması gerekiyor. Bu çocuklardan bulaş olabilir. Havuza girmeden önce duş alınması, çıktıktan sonra duş alınması önemli. Havuz kenarında giyilen terliklerin tuvalete giderken kullanılmaması ve havuz kenarına tuvalette giyilen terlikle gelinmemesi gerekiyor. Kişilerin havuzlarda su yutmamasını öneriyorum. Göz enfeksiyonundan korunmak için gözlük, kulak enfeksiyonlarına karşı ise kulak tıkaçları kullanılabilir. Eğer bunlara dikkat etmezsek yaz dönemi kabusa dönebilir" ifadelerini kullandı.

MANTAR ENFEKSİYONUNUN NEDENİ ISLAK MAYO

Islak mayo ve terlikle dolaşmanın da mantar enfeksiyonlarına yol açabileceği konusunda uyaran Uzm. Dr. Pulak, "Mayonuzu düzenli olarak değiştirmelisiniz. Açık bir yaranız varsa havuz kenarında havuz suyundan bulaşan bazı mikroorganizmalar olabiliyor. Bu yaralar da mutlaka bir dezenfektanla temizlenmelidir. Bunlara dikkat ettiğimiz takdirde enfeksiyon sıklığını azaltmış oluruz" dedi.

Klimaların temizliği konusunda da uyaran Pulak, "Özellikle direnci düşük ve yaşlı hastalarda klimalardan bulaşan mikroorganizmalar zatürreye kadar ilerleyen bir tablo olarak karşımıza çıkabilir. Özellikle yaz aylarında sıcak ve soğuk değişimi klimalı ortama maruziyet üst solunum yolları enfeksiyonuna yol açıyor. Bu sadece kış değil yazın da kişinin kabusu olabilir" ifadelerini kullandı.

24 SAATE DİKKAT

Kişinin 24 saatten uzun süren bir ishali, ateşi, bulantı ve kusması çok şiddetli ise ve 24 saat sonra azalmıyorsa mutlaka hekime başvurmak gerektiğini anlatan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadriye Pulak, şu uyarılarda bulundu:

"Basit viral enfeksiyonlar antibiyotik tedavisi olmadan sıvı desteği ve bulantı kesici ilaçlarla düzelebilir. Ancak bakteriyel enfeksiyonlar antibiyotik kullanmadan düzelmez. Eğer bu semptomlar varsa bir hekime başvurup tedavinin düzenlenmesi gerekiyor. Bu dönemde probiyotik adı verilen besinler tüketilebilir. Yoğurt ve kefir tüketimi kişinin bağırsak sisteminin sağlıklı olmasını ve kişinin mikroorganizmalarla karşılaştığında daha dirençli olmasını sağlıyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TatilHavuzTehlikeHastalıkDikkatönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Yakın gelecekte yosun yiyerek besleneceğiz”
“Yakın gelecekte yosun yiyerek besleneceğiz”
Türkiye’de her 4 bin bebekten birinde görülüyor
Türkiye’de her 4 bin bebekten birinde görülüyor
Contractubex Jel Nasıl Bir Şeydir, Nasıl Kullanılır, Kullanıcı Yorumları
Contractubex Jel Nasıl Bir Şeydir, Nasıl Kullanılır, Kullanıcı Yorumları
“Sıvı tüketimini azaltmak idrar kaçırmaya çare değil”
“Sıvı tüketimini azaltmak idrar kaçırmaya çare değil”
Etkisini gösteren güneş deri hastalıklarını artırdı
Etkisini gösteren güneş deri hastalıklarını artırdı
"İmplant tedavisinde bekleme süresi kısaldı"
"İmplant tedavisinde bekleme süresi kısaldı"
REFLÜYÜ TETİKLEYEN BU BESİNLERE DİKKAT!
REFLÜYÜ TETİKLEYEN BU BESİNLERE DİKKAT!
Prof. Dr. Terzioğlu: Sezaryenle doğum oranımız yüzde 51.7
Prof. Dr. Terzioğlu: Sezaryenle doğum oranımız yüzde 51.7
Bir milyon çocuk alt ıslatma problemi yaşıyor
Bir milyon çocuk alt ıslatma problemi yaşıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans