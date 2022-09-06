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Tatil dönüşü sendromundan kurtulmak için 5 öneri

06 Eylül 2022 Salı 11:05
Tatil dönüşü sendromundan kurtulmak için 5 öneri

İSTANBUL - Tatil dönüşü sendromunun, tatil yaşantımızdan iş hayatına geçiş sürecinde yaşanan bir durum olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Gözdenur Kınalı, “Kişi tatilden iş ortamına döndüğü zaman uyumu hemen gerçekleşmeyebilir ki bu durumda doğaldır. Bu süreç zarfında tatil döneminin bitmiş olmasına üzülme, keyifsizlik hâli, yarım kalmış gibi hissetme, enerjisizlik, yaptığı işlerden zevk alamama ve yapma isteğinin azalması gibi belirtiler görülebilir” dedi. Kınalı, tatil dönüş sendromundan kurtulmak için 5 öneride bulundu.

Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi’nden Uzm. Klinik. Psk. Gözdenur Kınalı, tatil dönüşü sendromu hakkında açıklamalarda bulundu.
 

SÜREÇ 2 HAFTADAN UZUN SÜRÜYORSA DİKKAT EDİLMELİ

İş hayatının genel hatlarıyla yorucu ve yeri geldiğinde inişi-çıkışı bol bir düzene sahip olduğunu söyleyen Uzm. Klinik. Psk. Gözdenur Kınalı, “Ara ara kendimizi o keşmekeş arasında bir süreliğine iş hayatından uzak bir şekilde olmanın hayalini kurmuşuzdur ki aslına bakarsanız bu da bir tür ihtiyaçtır. İşte tatil dönüşü sendromu tam da bu ihtiyacını hissettiğimiz tatil yaşantımızdan iş hayatına geçiş sürecinde yaşanan bir durumdur. Bu açıdan bunun bir tür uyum sorunu olduğu söylenebilir. Doğal olanı tatil süresine de bağlı olarak bu sürecin en fazla 1-2 hafta içinde sona ermesi olup 2 haftadan uzun sürüyorsa veya bu durum kişiyi çeşitli açılardan rahatsız edecek duruma gelmişse bir sorun olarak değerlendirilebilir” diye konuştu.


 

BİREYDE BAZI SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR
 

Tatil dönüşü sendromunun birey üzerindeki etkilerine değinen Uzm. Klinik. Psk. Gözdenur Kınalı, “Tatil dönüş sendromu kapsamında bireyde çıkan belirtiler iş motivasyonunu etkileyebileceği gibi uzun vadede iş verimi de düşürebilir. Ek olarak, özellikle tatil dönüşü sendromu süresince bağ ağrısı, odaklanma güçlüğü, uyku sorunları gibi sağlık sorunları görülebilir” şeklinde konuştu.
 

YAPTIĞIMIZ İŞLERDEN ZEVK ALMAMA GÖRÜLEBİLİR
 

Tatil dönüşü sendromunun belirtilerinden bahseden Uzm. Klinik. Psk. Kınalı, şu bilgileri paylaştı:
 

“Belirtilerin depresyonu andırdığı söyleyebilmek olasıdır. Kişi tatilden iş ortamına döndüğü zaman uyumu hemen gerçekleşmeyebilir ki bu durumda doğaldır. Bu süreç zarfında tatil döneminin bitmiş olmasına üzülme, keyifsizlik hâli, yarım kalmış gibi hissetme, enerjisizlik, yaptığı işlerden zevk alamama ve yapma isteğinin azalması gibi belirtiler görülebilir.”
 

ÇEVRESEL FAKTÖRLERDE UYUM SÜRECİNİ ZORLAŞTIRABİLİR

Tatil dönüşü sendromunun çocuklarda okul süreci başladığı zaman, yetişkin bireylerde ise işe başlama sürecinde görülebileceğinin altını çizen Uzm. Klinik. Psk. Kınalı, “Tatile dönüşü iş-okul hayatına uyumu bazı bireysel ve çevresel faktörler zorlaştırabilir. Algılanan iş ya da ders yükü ve niteliği, kişinin stresle baş etme becerilerinin yeterlilik durumu, iş-okul ortamının nitelikleri, amirin-öğretmenin tutumu, tatilin süresi ve nasıl geçtiği tatil dönüşü uyumu etkileyebilecek faktörlerden sayılabilir. Eğer ki iş-okul yaşamı kişi için tatmin edici değilse ve kişinin stresle veya bağlam içinde oluşan olumsuz duygularla baş etme stratejileri yetersiz kalıyorsa tatil dönüşü sendromunun kişinin rutinlerini yürütme noktasında zora sokacak raddeye getirmesinin yolunu açabilir” ifadelerini kullandı.


 

5 ADIMDA TATİL DÖNÜŞÜ SENDROMUNU ATLATMAK MÜMKÜN

Kınalı, tatil sendromunu yenmenin yollarını şu şekilde sıraladı:

“İşe başlamada mümkünse 1-2 gün iş temposu düşürülerek çalışılabilir

“Tatilin son gününden ziyade izin bitiminden 1-2 gün önce eve dönülmesi uyumu kolaylaştırabilir

“Ev, iş, sosyal yaşam rutinlerinizi iş temposunun yarattığı rahatsızlıkla baş edebilecek şekilde revize edebilirsiniz. Yaşamınız içerisine egzersizi, mini gezintileri, vb. entegre edebilirsiniz

“Tatil dönüşünde bir sonraki tatilinizin planını yapmak ve tatile “ödül” gözüyle bakmak çalışma hayatına geçiş sürecini daha kolay atlatmanızı sağlayabileceği gibi motivasyonunuzu da artırabilir

“Uyum sürecinde uyku ve beslenme düzenine dikkat edilmelidir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tatil Dönüşü Sendromu
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