Sünnet Sezonu Açıldı! 

SUMRU AYDIN

Kültürümüzün bir parçası olan düğünlerimiz maske + sosyal mesafe kuralları ile tekrar düzenleniyor. Dinimizde ve kültürümüzde önemli bir yeri olan sünnet, modern tıbbın getirdiği avantajlarla birlikte daha kolay yapılır hale geldi. Genel hijyen açısından yararlı olan sünnetin, deneyimli ellerde, uygun koşullarda, doğru yöntemlerle yapılması çok önemli. Aksi takdirde sağlık için uygulanan basit bir cerrahi işlem olan bu işlemin, çocuğun yaşamını etkileyebilecek önemli problemlere yol açabilir. Sağlık Notlarında bu hafta Avrasya Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Arman Çitçi, hem psikolojik hem de sağlık açısından önemli olan sünnet konusunda dikkat edilmesi gereken hususları sizlerle paylaşıyor. Herkese kontrollü bir sosyal hayat ve mutlu bir hafta diliyorum.

Sünnetin Çocuğunuzun Psikolojisini Etkilemesine İzin Vermeyin!

Sünnet, tıbbi olarak uygun yöntemlerle her yaşta yapılabilmektedir. Fakat sünnetin erken dönemde yapılması avantaj sağlamaktadır. Çocuğun 2-6 yaş arası, özellikle 4-5 yaş arası sosyal ve psikolojik olarak gelişme dönemleridir. Bu nedenle bu yaş aralığında sünnet edilen çocukların ileride ciddi psikolojik sorunları oluşabilir. 7 yaşından sonra durgunluğa giren bu devre ergenlik çağına kadar devamlılık göstermektedir. Bu yaşlarda yapılan sünnet, çocuğun toplumun bir üyesi olduğunu fark etmesini sağlar ve gelişimi için önemlidir. Sünnetin yeni doğan bebekte ilk 20 günde ya da 6 yaşından sonra yapılması uygun olarak görülmektedir.

Bebeğin İlk Günlerinde Sünnet Yaptırmayın!

Çocukta psikolojik etki bırakmaması, iyileşmenin ve bakımın kolay olması gibi nedenlerden dolayı yeni doğan sünneti tercih edilmektedir. Sünnetin, bebeğin sağlığına faydaları nedeniyle yapılması önemlidir. Fakat bebeğin doğar doğmaz sünnet edilmesi doğru değildir. Yeni doğan bebeğin, hayatının ilk günlerinde mücadele etmesi gereken birçok unsur bulunmaktadır. Bebekte; sarılık, kilo kaybı, emme, yutma sorunu veya solunum problemleri yaşanabilmektedir. Bu durumlar ilk bir haftanın sonunda belli olmaktadır. Sünnet için bebekte bu sürenin geçilmesi beklenmelidir.

Sünneti Doktor Yapmalı!

Sünneti mutlaka bir doktor yapmalıdır. Uzman kişiler tarafından yapılan sünnet birçok hatanın önüne geçmektedir. Sünnetin uzman doktorun yapmasındaki faydaları şöyledir:

* Hastanede yapılan sünnette cerrahi aletler çok iyi steril edildiği için hepatit b, hepatit c gibi hastalıklar önlenmiş olur.

* Eğer çocukta hemofili (kanın durmaması) hastalığı varsa bu hastalıktaki yan etkiler verilecek ilaçlar ile önlenir.

* Ağrı giderici ilaçlar kullanıldığı için çocuk ağrı hissetmez.

* Sünnet yarası dikildiği için yaranın iyileşmesi daha hızlı olur.

Genel Ya Da Lokal Anestezi Uygulanmaktadır!

Gelişmiş anestezi teknikleri ile yeni doğanın rahat bir şekilde sünnet edilmesi mümkündür. Çocuğun yaşına, mevcut hastalıklarının olup olmadığına, ailenin tercihine ve mevcut imkanlarına göre en uygun anestezi yöntemi kararı aile ile birlikte verilmektedir.

Sünnette kısa süreli genel anestezinin zararı olmamaktadır. Fakat anestezi için yapılacak işlemler göz önüne alındığında, lokal anestezi ile arasında önemli bir fark bulunmadığı unutulmamalıdır.

Krem uygulaması gibi iğne öncesi yapılan işlemlerin belirleyici bir faydası yoktur. Enjeksiyonda acıyan kısım cilt değil, ilacın uygulandığı cilt altı dokusudur. Krem sadece cildi uyuşturur. Sadece uyuşturucu krem uygulanarak gerçekleştirilen sünnet kesinlikle tavsiye edilmemektedir.

Sprey, dondurucu bir uygulamadır. Bu da bebeğin pipisinin donmasına ve tedavisi olmayan sorunlara neden olmaktadır.

Sünnet Yapılan Ortam Hijyenik Olmalıdır!

Sünnetten aşırı korkan ya da tepki gösteren çocukları genel anestezi altında sünnet ettirmek daha uygun olur. Sünnette önemli olan, çocuğa yapılacak cerrahi uygulamanın olabildiğince psikolojik travma oluşturmadan, hijyenik şartlara uygun ve sorunsuz yapılmasıdır. Sünnet ne kadar basit görünse de önemli bir cerrahi işlemdir. Bu nedenle sünnet yapılan yer ve aletlerde sterilizasyon gibi tanımlanan mikrop içermeyen ortam sağlanması zorunludur. Mutlaka bir doktor tarafından tıbbi kurallara uygun steril şartlarda yapılmalıdır. Düğün yerleri, kalabalık ortamlar ve ev ortamları bu uygulama için uygun değildir. Burada yapılan sünnet işleminden sonra ciddi problemlerle karşı karşıya kalınabilmektedir.

Sünnet İşleminden Sonra Ne Gibi Sorunlar Olabilir?

* Penisin baş kısmı yaralanabilir veya kesilebilir.

* Sünnet derisi yetersiz ya da fazla kesilebilir.

* Kanama oluşabilir.

* Enfeksiyon görülebilir.

* Kullanılan ilaçlarla ilgili olarak anaflaksi ya da alerjik reaksiyonlar oluşabilir.

Sünnet Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Sünnet sonrasında bir miktar ağrı ve şişlik olabilir. Kullanılan ağrı kesiciler bu şikayeti önemli ölçüde azaltmaktadır. Sızıntı şeklinde kanama görülebilir. Bu tür kanamalar çoğunlukla kendiliğinden durmaktadır. Nadir durumlarda müdahale gerebilir. Sünnette ilk gün çok önemlidir. Bu nedenle çocuğun istirahat etmesi uygundur.

Sünnet derisinin penis başına yapışık olduğu durumlarda soyulmaya bağlı olarak kızarıklık, sulanma, hassasiyet, kabuklanma oluşabilmektedir. Böyle durumlarda endişelenmemek gerekmektedir. Antibiyotikli ve ağrı kesici içeren kremlerle pansuman yapılmalıdır. Ortalama bir hafta içinde şikayetler düzelmektedir. Sünnet olan çocuk 3 gün sonra banyo yapabilmektedir. İdrarın değmesinde bir sakınca görülmemektedir.