Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Su ve tuzla doğal dezenfektan; virüsleri öldürüyor
Su ve tuzla doğal dezenfektan;...
Su ve tuzla doğal dezenfektan; virüsleri öldürüyor
Su ve tuzla doğal dezenfektan;...
Darüşşafaka giriş sınavı 28 Haziran’a ertelendi
Darüşşafaka giriş sınavı 28 Haziran’a...
LGS başvuru kılavuzu güncellendi
LGS başvuru kılavuzu güncellendi
YÖK: 180 baraj puanı 170'e çekildi
YÖK: 180 baraj puanı 170'e...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
EPDK'dan İGDAŞ'a soruşturma
Kapat

Su ve tuzla doğal dezenfektan; virüsleri öldürüyor

Su ve tuzun elektrolize edilmesiyle oluşan hipokloröz asit hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Aydın, bu doğal çözeltinin son derece kuvvetli ve güçlü etkisi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aydın, “Sebzelerin ve meyvelerin dezenfektesinde, yüzeylerde kullanılabilir. Çevreyle dost bir dezenfektandır. Raf ömrü saklama koşullarına uyulduğunda 12 aydır” dedi.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:55
0 Okunma
Su ve tuzla doğal dezenfektan; virüsleri öldürüyor

İSTANBUL - Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı korunmak için sabun ve suyla yapılan el temizliği önem taşıyor. Bunun yanı sıra vatandaşın dezenfektanları da çok fazla kullandığını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, su ve tuzdan oluşan hipokloröz asitin etkili bir dezenfektan olduğunu söyledi. Aydın, “Tuz ve suyun birlikte özel düzeneklerle elektrolize edilmesi ve elde edilen çözeltinin içerisindeki yoğunlukla olan bileşen hipokloröz asittir. Bu; bakterileri, virüsleri öldüren etkin bir dezenfektan ya da antiseptik bir madde olarak yer alır” dedi.


“VÜCUDUMUZ DA ÜRETİYOR”


Vücudumuzda, dışarıdan giren virüs, bakteri herhangi bir yabancı maddeyi hücre içerisine alarak temizleyen hücrelerimiz olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aydın, “Hipokloröz asit içerisinde, fizyolojik olarak vücutta üretilen, bakterilerin ve virüslerin öldürülmesinde kullanılan fizyolojik bir moleküldür” ifadelerini kullandı.


“ETKİN BİR DEZENFEKTAN”


Hipokloröz asidin yer aldığı ruhsatlı bazı ürünlerin bulunduğunu ve bunların içerisinde elektro aktif su denilen bir ürün olduğunu söyleyen Aydın, “Bununla ilgili hazır ürünler var. Hipokloröz asit su ve sofra tuzunun özel düzeneklerle elektroliz yöntemiyle ayrıştırılmasıyla oluşan bir ürün olarak karşımıza çıkar” diye konuştu.


“SEBZELERİ HİPOKLORÖZ ASİT İLE YIKAYABİLİRSİNİZ”


Prof. Dr. Aydın, her dezenfektanın kendine özgü özellikleri olduğuna vurgu yaparak, “Kullanıldığı anda çevrede hemen etkisini gösterebilir. Çevrede kalma özelliği yok. İnsan ve çevre sağlığı için güvenli. Her alanda kullanılabilir. Sebzelerin ve meyvelerin dezenfektesinde, yüzeylerde kullanılabilir. Ruhsatlı, yara iyileştirmede, pansumanda kullanılan ürünler bile var” dedi.


SAKLAMA KOŞULLARINA UYULDUĞUNDA 12 AY DAYANABİLİR


Hipokloröz asidin uzun ömürlü olduğunu belirten Prof. Dr. Aydın, sözlerine şöyle devam etti:


“Ağzı açık kalmamalı, havayla temas etmemeli ve ışıktan uzak durmalı. Kapalı olduğu ortamda en az 12 ay dayanabilir. Her ürün doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Basit bir çeşme suyunu bile şişesinin içinde doğrudan güneş ışığına maruz bıraktığımız anda plastik şişenin içerisinden suyun içerisine başka maddeler girebilir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Su Ve Tuzun ElektrolizeSu Ve TuzDoğal Dezenfektan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Su ve tuzla doğal dezenfektan; virüsleri öldürüyor
Su ve tuzla doğal dezenfektan; virüsleri öldürüyor
Yutkunurken Zorlanmak Tümör Belirtisi Olabilir
Yutkunurken Zorlanmak Tümör Belirtisi Olabilir
Koronavirüste yaşlılar neden risk altında?
Koronavirüste yaşlılar neden risk altında?
Vitamin deposu, bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Vitamin deposu, bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Koronavirüse karşı bağışıklığın gücünü ölçen test kiti geliştirildi
Koronavirüse karşı bağışıklığın gücünü ölçen test kiti geliştirildi
Dünya Ankilozan Spondilit Günü
Dünya Ankilozan Spondilit Günü
Kadınlık hormonu koronavirüsten koruyor iddiası
Kadınlık hormonu koronavirüsten koruyor iddiası
Oruç tutmanın sağlığa faydaları
Oruç tutmanın sağlığa faydaları
DİNÇER KARACALAR'LA SAĞLIKLI GÜNLER
DİNÇER KARACALAR'LA SAĞLIKLI GÜNLER

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı