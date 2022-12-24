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Strep A'nın neden olduğu kızıl vakaları arttı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Özlem Özgür Gündeşlioğlu, Strep A enfeksiyonlarının artması ile birlikte son dönemde çocuklarda vücutta yaygın kızarık ve döküntüler yapan 'kızıl' vakalarının da arttığını söyledi. 

24 Aralık 2022 Cumartesi 16:53
Strep A'nın neden olduğu kızıl vakaları arttı

ADANA (DHA)

'Strep A' bakterisinin İngiltere'de ölümcül tablolar göstermesinin ardından Türkiye'de de ağır seyreden vakaların olmasıyla birlikte uzmanlar alarma geçti. Acil servise ya da polikliniğe başvuran özellikle 3 yaş üstü çocuklardan boğaz kültürü alarak öncelikle klinik olarak bu hastaları ayırt etmeye çalıştıklarını belirten Doç. Dr. Özlem Özgür Gündeşlioğlu, çıkan sonuçlara göre uygun antibiyotik tedavilerinin verildiğini söyledi.

Doç. Dr. Gündeşlioğlu, "A grubu streptokoklara bağlı bölgede henüz invazif ve ağır seyirli hasta görmedik. Ama gelen her hastada bunu düşünerek kontrollerini yapıyoruz. Şu an boğaz enfeksiyonları ve kızıl vakalarında artış var" dedi.

A grubu streptokokların çocuklarda yaratabileceği risklerden bahseden Doç. Dr. Gündeşlioğlu, şöyle konuştu:

"Ani başlangıçlı yüksek ateş, çok ciddi boğaz ağrısı, boyun bölgesinde lenfadenopatilerin olması, karın ağrısının eşlik etmesi gibi belirtileri oluyor. Nadir olarak orta kulak boşluğundaki enfeksiyon, yani 'otitis media' görülebiliyor. İnvazif streptokok enfeksiyonu dediğimiz İngiltere'de bildirilen vakalarda olduğu gibi derin yara enfeksiyonları, mikroorganizmanın kana karışması dediğimiz 'bakteriyemi' ve ağır bir septik tablo görülebiliyor. Ayrıca bazı hastalarda hastalıkla birlikte ya da hastalıktan birkaç hafta sonra döküntüyle giden 'kızıl' tablosu da ortaya çıkabiliyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Strep AKızılDoç. Dr. Özlem Özgür Gündeşlioğlu
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