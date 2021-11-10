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“Sosyal medyadaki estetik reklamlarına kanmayın”

10 Kasım 2021 Çarşamba 10:48
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“Sosyal medyadaki estetik reklamlarına kanmayın”

İSTANBUL -  Londra’daki kliniğinde hizmet veren Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar, estetik operasyon yaptırmayı düşünenleri sosyal medya tuzaklarına karşı uyardı. Fırsatçıların insanların hem sağlığı hem de duyguları ile oynadıklarını belirten Dr. Benar, “Öncesi-sonrası paylaşımlarına kanmayın. Tamamına yakını kandırmacadan ibaret. Güzelleşmek isterken hem paranızı hem de sağlığınızı kaybedebilirsiniz” dedi.


 

İngiltere’nin başkenti Londra’nın ünlü medikal caddesi Harley Street’teki kliniğinde hizmet veren Dermatoloji Uzmanı Dr. Hasan Benar’dan sosyal medyadaki ‘estetik operasyon tuzakları’na karşı uyarı geldi. Benar, estetik ameliyat yaptırmak isteyen kişilerin özellikle Instagram’daki before-after (öncesi-sonrası) fotoğraflarına kanmaması gerektiğini, bu paylaşımların çoğunun tuzak olduğunu söyleyerek, “Sosyal medyada dolaşan öncesi-sonrası paylaşımları tam bir kandırmacadan ibaret. Telefonlara indirilen photoshop uygulamaları ile fotoğraflar üzerinde oynanıyor. Bilimsel ve tıbbi hiçbir temeli olmayan vaatlerle insanlar kandırılıyor. Ne yazık ki çoğu kişi, özellikle de gençler bu paylaşımlara kanıp hem paralarından hem de sağlıklarından oluyorlar” dedi.


 

“ESTETİK BAŞARISI HEKİM VE EKİBİN TECRÜBESİYLE DOĞRU ORANTILI”


 

Estetik uygulamaların da hayati riskler taşıdığını ve her doktora güvenilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Hasan Benar, “Estetik operasyonların başarısı hekimin ve ekibinin tecrübesiyle doğru orantılıdır. Merdiven altı diye tabir edilen sözde kliniklerde yapılan uygulamalar, faydadan ziyade geri dönülmesi güç sonuçlara neden oluyor” uyarısında bulundu.


 

“HASTALAR SEÇİCİ VE DİKKATLİ DAVRANMALI”


 

Son dönemde yıldızı daha da parlayan estetik uygulamaların fırsatçılar tarafından suistimal edilmemesi için hastaların çok dikkatli ve seçici davranmaları gerektiğine dikkat çeken Dr. Hasan Benar sözlerini, “Estetik müdahalelerde amacımız hastalarımızın hem güzel görünmelerini sağlamak hem de ufak tefek dokunuşlarla sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı olmak. Ancak son dönemde yanlış ve acemice yapılmış uygulamalar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan kişilerle karşılaşıyoruz. Burada en büyük sorumluluk hastalarımıza düşüyor. Hekimi, ekibini ve operasyonun yapılacağı kliniği araştırmadan, bu konuda emin olmadan hiçbir uygulama yaptırmamalılar. Yoksa sonuçları çok ağır olabilir” diyerek sözlerini noktaladı.

DHA

Son Güncelleme: 10.11.2021 10:59
Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaEstetik Reklamlar
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