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SOĞUK HAVALARDA YÜZ FELCİNE DİKKAT

Değerli okuyucularım Avrasya Hastanesi "Sağlık Notları" sayfamızın devamını sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyorum. Her hafta dopdolu konularla karşınızda olacağımız sağlık sayfalarında bu hafta Avrasya Hastanesi’nden KBB Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz, soğuk havalarda yüz felcine karşı uyarısına ve önerilerine değineceğiz.

16 Aralık 2021 Perşembe 17:45
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SOĞUK HAVALARDA YÜZ FELCİNE DİKKAT

Kış mevsiminin soğuğu ve rüzgârı, birçok hastalığa davetiye çıkardığı gibi yüz felcinin oluşmasına da sebep olabiliyor. Öyle ki, soğuk bir kış gününde önlem almadan çıktığımızda bir anda gelen felçle karşı karşıya kalmamız çok olası bir durum. Şimdi detaylarıyla sizlerle… Hepinize sağlıklı bir hafta dilerim…

Soğuk havalar yüz felcini tetikliyor

Yüzün her iki yakasında kasların hareket etmesini sağlayan iki tane sinir vardır. Burada yer alan sinirlerin çeşitli nedenlerle hasar görmesi durumunda sinirlerin yönetilmesi hasar görür. Bu nedenlerin başında ise soğuk havalar geliyor. Özellikle kış mevsiminde sıklıkla rastlanan bir durum olan soğuk hava ve rüzgar, yüzdeki sinirleri olumsuz etkileyerek yüz felcinin ortaya çıkmasına sebep olabiliyor.

Yüz felci, kulak arkasındaki kemiğin içinden geçen yüz sinirinin etrafında ödem veya enflamasyon olması sonucunda oluşur. Yüz felci için herhangi bir yaş aralığı yoktur. Her yaş ve cinsiyette çeşitli sebeplere bağlı olarak görülebilir.

Bu belirtiler yüz felcine işaret ediyor

  • Yüzünü hareket ettirmede zorlanma,
  • Tükürük salgısına hakim olamama,
  • Ağzının bir tarafının çekmesi,
  • Ağızda meydana gelen tat değişikliği,
  • Gözü kapatamama,
  • Ağzın kenarını kıpırdatamama,
  • Kulak arkasında oluşan ağrı,

Bu belirtiler yüz felci yaşayan birçok hastada farklılık gösterebilir. Kimi hastada bu belirtiler daha ağır gözlemlenirken kimi hastalarda daha hafif gözlemlenir. Hastalığın daha ağır seyrettiği durumlarda yeme ve içmede zorlanma, istemsizce yapılan mimikler, aşırı sese duyarlı olma gibi belirtiler görülebilir.

Yüz felcinde tanı süreci

Yüz felci şikayetiyle gelen hastanın tanısı için en ideal bulgu muayenedir. Hastanın yüzüne bakarak; gözlerini kapama, alnını ve kaşlarını kaldırma, burnunu çekme, ağızda ıslık öttürme, boynunu germe hareketi gibi belli mimik hareketlerini yapması istenir. Bu mimik hareketleriyle hastanın etkilenen taraftaki hasarının derecesi belirlenir. Sonrasında da yaşı, kullandığı ilaçlar gibi genel durumu sorgulanır. Çıkan sonuçlar değerlendirilerek tam bir teşhis konulabilir.

Tedavi için erken teşhis çok önemli

Yüz felcinin tedavisinde, sinir üzerindeki ödem ve iltihabın hızlıca ortadan kaldırılması ile fonksiyonların yeniden kazanılması amaçlanır. Hasarların çoğu geçici olsa da bu durumun kalıcı olmasını önlemek için erken teşhis hayli önemlidir. Çünkü erken başlanan tedavinin egzersiz ve bazı durumlarda fizyoterapi ile desteklenmesi kalıcı hasarların önüne geçer.

Tedavide iyileşme süresi hasara göre değişiklik gösterir. Öncelikle kortizon tedavisi uygulanır. Çoğu hasta kortizon tedavisinden 2-3 hafta sonra iyileşir. Daha ciddi boyutlardaki hasarlarda ise bazı nörolojik testler yapılır. Bunun haricinde soğuğa ya da enfeksiyona bağlı yüz felci kendiliğinden geçmektedir.

Kış aylarında yüz felcinden korunmak için öneriler

  • Soğuk ve rüzgarlı havada özellikle yüzünüzü ve kulaklarınızı iyi koruyun.
  • Islak saçlarla dışarı çıkmayın.
  • Ani ısı değişimlerine karşı dikkatli olun. Çok sıcak bir ortamdan çok soğuk bir ortama geçmek felç riskini artırabilir.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirecek besinleri tüketerek hastalanma riskini minimize edin. Çünkü kış hastalıkları yüz felcine yatkınlığı arttırıyor.
  • Rüzgara maruz kalmamak için araç kullanırken camları açık bırakmamaya özen gösterin.
  • Hamilelerin soğuktan etkilenerek yüz felci geçirmesi daha muhtemeldir. Bu sebeple hamileler çok daha dikkatli olmalı ve yukarıdaki önerileri mutlaka yerine getirmelidir.

ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Elif HayvalıYüz FelciSağlık NotlarıKBB Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz
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