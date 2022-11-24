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Soğuk hava kalorileri daha hızlı yakıyor

24 Kasım 2022 Perşembe 13:59
Soğuk hava kalorileri daha hızlı yakıyor

İSTANBUL - Kış aylarında üşümenin kilo vermeyi hızlandırdığını belirten Diyetisyen Serenay Bender, “Kilo vermek için kış aylarının seçilmesinin nedenleri arasında ilk olarak soğuk havanın kalorilerin daha hızlı yakılmasını sağlaması yer alıyor. Kış aylarındaki meyve ve sebze liflerinin çok olması da kilo vermeyi kolaylaştırıyor” dedi.  
 

Sosyal medyada yaklaşık 4 bini aşkın kişinin katıldığı bir anketin sonuçlarına göre, insanların yüzde 63’ü kilo vermek isterken yüzde 46’sı da belirlediği kiloya bir yıl içinde ulaşmayı hedefliyor. Ankete katılanların yüzde 50’si kilo vermesini desteklemek için en az bir ürün kullanırken, 10 kişiden 9’u doğru beslenmeye dair kavramlar hakkında yalnızca temel bilgilere sahip olduğunu söylüyor. Doğru beslenerek sağlıklı kilo vermek isteyenlerin ise çözümü diyetisyenlere başvurmakta bulduğunu söyleyen Diyetisyen Serenay Bender, kışın sağlıklı kilo vermenin yolları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.  

“ÜŞÜMEK YAĞ YAKMAYI YÜZDE 3 İLA 30 ARALIĞINDA ARTIRIYOR” 
 

Kış aylarının kilo vermek için en ideal dönem olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Serenay Bender, konuyu şu sözlerle değerlendirdi: 
 

“Kilo vermek için kış aylarının seçilmesinin nedenlerinin arasında, soğuk havanın kalorilerin daha hızlı yakılmasını sağlaması ilk sırada yer alıyor. Kış meyve ve sebzelerinin liflerinin çok olması da kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Yapılan araştırmalar, üşümenin yağ yakmayı yüzde 3 ila 30 aralığında artırdığını gösteriyor. Ancak soğuk havayı avantaja çevirmek isteyen kişiler zayıflamak için çabalarken, beslenmeye dair önemli hususları da gözden kaçırıyor.” 

ÜŞÜMEK KİLO VERMEYİ HIZLANDIRIYOR 
 

Vücutta bulunan yağ hücrelerinin ikiye ayrıldığını belirten Serenay Bender “Vücudumuzdaki beyaz hücreler daha çok ve çabuk kilo alınmasına yol açarken, kahverengi hücreler ise yağları kısa sürede yakarak vücut ısısını dengede tutmaya çalışıyor. Vücudumuz üşüdüğünü hissettiği anda, ısıyı dengede tutmak amacıyla kahverengi hücreleri harekete geçiriyor. Böylelikle beyaz yağ hücreleri yakılırken, bu da kayıp enerji olarak açığa çıkıyor ve metabolizma hızı artıyor. Oysa birçok kişi kilo verme sürecini hızlandırmak için bu algoritmalar yerine yanlış yöntemlere başvuruyor ve kendilerini uzun süre aç bırakıyor” ifadelerini kullandı. 
 

UZUN SÜRELİ AÇLIK DAHA ÇOK YAĞ DEMEK 

Uzun süre aç kalmanın insan sağlığına zarar verdiğini söyleyen Diyetisyen Serenay Bender, “Aç kalmak kilo vermeyi hızlandırıyor gibi görünse de sonrasında alınan az kalorili besinler bile metabolizmanın yaşamını sürdürmesi için daha yavaş harcanıyor. Çünkü vücut kendini koruma altına alıyor ve her alınan kaloriyi yağ olarak depoluyor. Bu tür bir beslenme alışkanlığına vücut uzun süre dayanamıyor ve eski yeme alışkanlıklarına dönüldüğünde de verilen kilolar hızla geri alınıyor. Aslında çeşitli sağlık sorunlarını tetikleyen bu durumun önüne geçmek ve ulaşılan kiloyu sabit tutmak için sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmak yeterli” şeklinde konuştu.  

“KIŞ AYLARINDA CEVİZ VE KETEN TOHUMU TÜKETMEK GEREKİYOR” 

Hiçbir besinin diğerinden üstün olmadığına vurgu yapan Serenay Bender, sağlıklı beslenmeye dair şu bilgileri paylaştı:  

"Herhangi bir besinin ve öğünün atlanması günlük rutinlerin bozulmasına yol açarken, hastalık riskini de artırıyor. Çünkü her besin grubunun ayrı bir işlevi bulunuyor. Dolayısıyla sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin besin çeşitliliğini göz önünde bulundurarak her besin grubundan yeterli miktarda tüketmeye özen göstermesi gerekiyor. Bunun yanı sıra şeker kullanmayı bırakarak, bol bol yürüyüş yapmaları kritik bir önem taşıyor. Özellikle güneşin kaybolduğu kış döneminde ceviz, keten tohumu, semizotu gibi OMEGA 3 yağ asitlerinin zengin olduğu besinler fayda getiriyor.” 

“DOĞRU MEYVE VE SEBZELERİ DOĞRU ZAMANDA TÜKETMEK LAZIM” 

Her gün 2 litre su içmenin ödem ve toksinlerin atılmasına yardımcı olduğunun altını çizen Serenay Bender, kışın tüketilebilecek meyve ve sebzeleri de şu şekilde sıraladı:  

“Sağlıklı beslenmenin ilk adımında doğru meyve ve sebzeleri doğru zamanda tüketmek bulunuyor. Özellikle kış aylarında ortaya çıkan grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı mevsim meyvelerini tüketerek vücut direncini artırmak gerekiyor. Bunun için kışın tüketilmesi gereken meyvelerde portakal, mandalina, nar, elma, armut, bal kabağı ve limon ilk sıralarda yer alırken, sebzelerde ise öncelikle ıspanak, havuç, pırasa, turp, lahana, yer elması ve kara lahana yenmesi şart oluyor.” 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kalori YakmaSoğuk HavaKilo Vermek
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