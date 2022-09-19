SMA'lı Eda'ya Dubai'de 1,8 milyon dolarlık gen tedavisi uygulandı

İnegöl ilçesinde oturan Hatice Baytekin'in (30), 4 yıl önce dünyaya getirdiği kızı Eda'nın doğumundan sonra fiziksel hareketlerinde hızlı bir yavaşlama görüldü. Ayaklarını hareket ettiremeyen ve emekleyemeyen minik Eda, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Eda'ya, 'gevşek bebek sendromu' olarak bilinen 'spinal musküler atrofi (SMA) tip 1' hastalığı teşhisi konuldu. Aile yaptığı araştırmada, Eda'nın, Macaristan ve Dubai'de uygulanan tedaviyle iyileşebileceğini öğrendi. Baytekin ailesi, 1 milyon 800 bin dolarlık tedavi masrafları için, valilik izni ile yardım kampanyası başlattı.

KAMPANYA 640 GÜNDE TAMAMLANDI

İnegöl ilçesi başta olmak üzere çığ gibi Türkiye'ye yayılan yardım kampanyasına binlerce kişi destek verdi. Hatice Baytekin ve Eda'nın gönüllü anneleri tarafından sosyal medya üzerinden 640 gün sürdürülen kampanya, 4 Ağustos akşamı gereken 1 milyon 800 bin doların toplanması ile sona erdi. Kampanyanın tamamlandığını öğrenen Eda'nın ailesi ve sevenleri ilçe merkezinde toplanarak kutlama yaptı. Araçlarla konvoy yapan grup daha sonra halay çekti. Kutlamalara Eda ve annesi Hatice Baytekin de katıldı.

'EDA'M KOŞUP OYNAYACAK'

Eda, 17 Ağustos’ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürüldü. Türk Hava Yolları'na ait uçakla Dubai'ye giden küçük kızın tedavisinde 1 ay tamamlandı. Dün itibariyle Eda’yı sağlığına kavuşturacak olan 1 milyon 800 bin dolar değerindeki gen tedavisi ilacı uygulandı. İlacın uygulanmasının ardından Eda, fizik tedaviye başladı. Açıklama yapan Eda’nın annesi Hatice Baytekin, “Tüm Türkiye ve yurt dışında büyük bir kampanya başlatmıştık. Kampanya başarıyla sonuçlandı. Şu an Dubai’deyiz. Bu mutluluğu yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Tedavimiz güzel şekilde devam ediyor. Fizik tedavisi devam ediyor. Gen ilacı verildi. İnşallah başarı ile sonuçlanacak ve Eda’m koşup oynayacak” dedi.