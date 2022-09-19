Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.372,30
ALTIN
979,62
DOLAR
18,29
STERLİN
20,90
EURO
18,30
Galatasaray Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel alıyor
Galatasaray Üniversitesi 3 Sözleşmeli...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 Sürekli İşçi alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

SMA'lı Eda'ya Dubai'de 1,8 milyon dolarlık gen tedavisi uygulandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tedavisi için gerekli olan 1 milyon 800 bin dolar toplanan ve Dubai’ye götürülen SMA Tip 1 hastası Eda Baytekin'in (4) tedavisinde sona doğru gelindi. Gerekli gen tedavisi ilacı uygulanan Eda'ın fizik tedavi süreci başladı.

19 Eylül 2022 Pazartesi 10:56
SMA'lı Eda'ya Dubai'de 1,8 milyon dolarlık gen tedavisi uygulandı

İnegöl ilçesinde oturan Hatice Baytekin'in (30), 4 yıl önce dünyaya getirdiği kızı Eda'nın doğumundan sonra fiziksel hareketlerinde hızlı bir yavaşlama görüldü. Ayaklarını hareket ettiremeyen ve emekleyemeyen minik Eda, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Eda'ya, 'gevşek bebek sendromu' olarak bilinen 'spinal musküler atrofi (SMA) tip 1' hastalığı teşhisi konuldu. Aile yaptığı araştırmada, Eda'nın, Macaristan ve Dubai'de uygulanan tedaviyle iyileşebileceğini öğrendi. Baytekin ailesi, 1 milyon 800 bin dolarlık tedavi masrafları için, valilik izni ile yardım kampanyası başlattı.

KAMPANYA 640 GÜNDE TAMAMLANDI

İnegöl ilçesi başta olmak üzere çığ gibi Türkiye'ye yayılan yardım kampanyasına binlerce kişi destek verdi. Hatice Baytekin ve Eda'nın gönüllü anneleri tarafından sosyal medya üzerinden 640 gün sürdürülen kampanya, 4 Ağustos akşamı gereken 1 milyon 800 bin doların toplanması ile sona erdi. Kampanyanın tamamlandığını öğrenen Eda'nın ailesi ve sevenleri ilçe merkezinde toplanarak kutlama yaptı. Araçlarla konvoy yapan grup daha sonra halay çekti. Kutlamalara Eda ve annesi Hatice Baytekin de katıldı.

'EDA'M KOŞUP OYNAYACAK'

Eda, 17 Ağustos’ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürüldü. Türk Hava Yolları'na ait uçakla Dubai'ye giden küçük kızın tedavisinde 1 ay tamamlandı. Dün itibariyle Eda’yı sağlığına kavuşturacak olan 1 milyon 800 bin dolar değerindeki gen tedavisi ilacı uygulandı. İlacın uygulanmasının ardından Eda, fizik tedaviye başladı. Açıklama yapan Eda’nın annesi Hatice Baytekin, “Tüm Türkiye ve yurt dışında büyük bir kampanya başlatmıştık. Kampanya başarıyla sonuçlandı. Şu an Dubai’deyiz. Bu mutluluğu yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Tedavimiz güzel şekilde devam ediyor. Fizik tedavisi devam ediyor. Gen ilacı verildi. İnşallah başarı ile sonuçlanacak ve Eda’m koşup oynayacak” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SMAEda BaytekinGen TedavisiTedaviDubai
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağustos ayında 29 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı
Ağustos ayında 29 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı
Pandeminin etkileri bitmedi
Pandeminin etkileri bitmedi
“Akraba evliliklerinde fetal anomalilerin anne karnında tanısı mümkün olabiliyor”
“Akraba evliliklerinde fetal anomalilerin anne karnında tanısı mümkün olabiliyor”
Prof. Dr. Çetinkaya: 2 aylık bebeklerine köfte veren var
Prof. Dr. Çetinkaya: 2 aylık bebeklerine köfte veren var
TÜRKÖK projesi ile 8 yılda 15 bin eşleşme, 4 binden fazla nakil yapıldı
TÜRKÖK projesi ile 8 yılda 15 bin eşleşme, 4 binden fazla nakil yapıldı
'Koronavirüs, kalp hastalığını yüzde 5, damar tıkanıklığını yüzde 2,5 artırdı'
'Koronavirüs, kalp hastalığını yüzde 5, damar tıkanıklığını yüzde 2,5 artırdı'
Uzmanından tatil sonrası topuk ağrısına dikkat!
Uzmanından tatil sonrası topuk ağrısına dikkat!
“Kitap okuyarak ruh sağlığınızı iyileştirebilirsiniz”
“Kitap okuyarak ruh sağlığınızı iyileştirebilirsiniz”
“Kanser tedavisi görmek çocuk sahibi olmanıza engel değil”
“Kanser tedavisi görmek çocuk sahibi olmanıza engel değil”

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول