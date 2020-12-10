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SMA Hastası Deniz Bebek yardımlarınızı bekliyor....

Spinal müsküler atrofi, yani kısaca SMA hastalığı bireyin merkezi sinir sistemini, periferik sinir sistemini ve iskelet kas sisteminin kontrollü kas hareketlerini etkileyen genetik, yani kalıtsal bir motor nöron hastalığı.

10 Aralık 2020 Perşembe 12:26
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SMA Hastası Deniz Bebek yardımlarınızı bekliyor....

 Spinal müsküler atrofi, yani kısaca SMA hastalığı bireyin merkezi sinir sistemini, periferik sinir sistemini ve iskelet kas sisteminin kontrollü kas hareketlerini etkileyen genetik, yani kalıtsal bir motor nöron hastalığı. İşte minik Deniz de bu hastalığa yakalandı.... SMA Hastası'nın ilaçları oldukça maliyetli ve sağlık sistemimiz bu ilacı karşılamıyor... Yardım için "Deniz'e Umut Ol" açıklaması altında KUVEYT TÜRK Bankası TR66 0020 5000 0967 0141 8000 01 numaralı ZEYNEP ELMAS adına bağışta bulunabilirsiniz.... Haydi; minik Deniz'e sen de yardım elini uzat!!!

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Anahtar Kelimeler:
SMADeniz BebekPeriferikMerkezi Sinir SistemiIskeletYardım
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