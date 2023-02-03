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SİZİN BAŞINIZ NASIL AĞRIYOR?

03 Şubat 2023 Cuma 18:21
SİZİN BAŞINIZ NASIL AĞRIYOR?

DEMET AYDIN

İSTANBUL

Günlük yaşamın içinde yaşanan stresler, değişken tansiyon, migren ve birçok başka sebeple karşımıza çıkan baş ağrısı aslında vücudun verdiği reaksiyonlar arasında yer alır. Günümüzde yaşanan pek çok farklı bilgi ve kaynak sağlık sorunları yaşayanlar için bazı konuları karmaşık hale getirebildiği gibi, olmayan sağlık sorunlarını da var gibi algılamamıza neden olabilir.

BAŞ AĞRISININ NİTELİĞİNİ DOĞRU TANIMLAMAK ÖNEMLİ

Başın belli bölgelerinde meydana gelen sıkışma, zonklama, baskı ve benzeri rahatsız edici ağrılı bir durum olan baş ağrısı pek çok şeyin habercisi olabilir. Öncelikle kişinin kendini, bedenini doğru tanıması ve hekime tanımlaması çok önemlidir.

Konuyla ilgili bilgi aldığımız Prof. Dr Akın Sabancı “Baş ağrısının en sık sebebi Hipertansiyondur diyebiliriz. Bizim önerimiz sık baş ağrısı çeken bireylerin öncelikle tansiyonunu ölçtürmesi ve takibe alması yönünde. Migren gibi rahatsızlıkları yaşayan hastalarımız, bu ağrının şeklini ve gelişini çok net biçimde tanımlayabiliyor. Daha ciddi baş ağrısı hastası ise genellikle bulantı, kusma, nörolojik kusur diye tanımladığımız kol ve bacakta kuvvetsizlik, nöbet geçirme gibi şikayetlerle başvurur. Hastanın baş ağrısını doğru tanımlaması ve hekimi doğru bilgilendirmesi çok değerlidir. Örneğin bazı hastaların “beynimde bomba patladı” şeklinde dile getirdiği baş ağrısı ise tehlikeli bir beyin kanamasının ilk bulgusu olabilir. Bu tarz ağrılarda ise detaylı tetkikler şarttır. Tomografi ve MR hekimin kararıyla yapılmalıdır. Önerimiz sürekli baş ağrısı şikâyeti olan hastaların doktora danışmadan herhangi bir ağrı kesici ilaç almamaları, doktor muayenesi sonrası gereken tetkikler yapıldıktan doğru ilaç tedavisini almasıdır.’’ şeklinde belirtti. 

Önce Vatan Gazetesi

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SİZİN BAŞINIZ NASIL AĞRIYORDemetaydınönce Vatan
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