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Silikon Ürünler Seçerken Nerelere Dikkat Etmeliyiz?

HABER: DİNÇER KARACALAR

09 Eylül 2022 Cuma 10:55
Silikon Ürünler Seçerken Nerelere Dikkat Etmeliyiz?

Gıda sınıfı silikonun kullanım alanları her geçen gün artıyor. Bebek ürünleri ve mutfak ürünleri başta olmak üzere; kozmetik, aksesuar, ev gereçleri gibi pek çok alanda çeşitli ürünleri raflarda giderek daha çok görüyoruz. Gözlük ipinden ayakkabı bağcığına, makyaj süngerinden kulak tıkacına kadar ilk anda akla gelmeyecek çok farklı kategorilerde birçok ürün silikondan üretilebiliyor. Fakat Türkiye’de ve dünyada silikondan üretim yapan tesislerin çok büyük bir bölümünde plastik ürünler de üretiliyor. Bu nedenle karbon içerikli ham maddelerle aynı üretim bandında üretilen silikon ürünlerin güvenli olup olmadığı, yeni bir tartışma konusunu beraberinde getiriyor.
 
Statik elektrik yükü yüksek bir madde olan silikon, ortamdaki toz ve diğer yabancı maddeleri kendisine çekme özelliğine sahip olduğundan, üretim yapılan ortamın temizlik ve hijyen koşullarına azami düzeyde özen göstermesi, ürünlerin sağlığı ve güvenliği açısından belirleyici oluyor.

Özellikle bebek ürünlerinde ve gıda ile teması olan ürünlerde sağlık açısında bir tehdit oluşturmaması adına tüketicinin dikkatini arttırması gerekiyor. Türkiye’nin karbon salınımı olmayan ortamda üretim yapan tek tesisinde üretilen OiOi markalı bebek ürünlerinde gıda sınıfı %100 premium silikon kullanılıyor.
 
Markanın Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Seda Güneysu Çelik bu konudaki duruşlarını “Mottomuz anne özeni. Tüm ürünlerimizi bir anne detaycılığı ile tasarlıyoruz. Kendi bebeklerimizde kullanamayacağımız hiçbir ürünü üretmiyor ve satmıyoruz.” şeklinde özetliyor. Tüketicilerin silikon ürünler seçerken dikkat etmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor;

• Sağlık Bakanlığı onayından geçmiş
• AB standartlarında üretilmiş
• Bağımsız test kuruluşları tarafından denetlenmiş ve sertifikasyonlarını tamamlamış
• Menşei belli
• Ambalajında BPA, PVC, Fatalat ve Lateks içermediğine dair ibarelerin yer aldığı “markalı” ürünleri tercih etmelidir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Silikon Ürünler
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