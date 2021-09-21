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‘Silikatlı maden suları Alzheimer rahatsızlığını geciktiriyor’

TÜM dünyada ve Türkiye’de Alzheimer hastalığının yıkıcı etkilerini azaltmak ve hastalığın erken dönemde tespit edilmesinin sağlanması amacıyla 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü olarak belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda silikat minerali içeren zengin maden sularının vücutta alüminyum birikmesini azalttığı ve Alzheimer rahatsızlığını geciktirdiği bildirildi. Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, Beypazarı maden suyunun silikat miktarıyla zengin bir içeriğe sahip olduğunu söyledi.

21 Eylül 2021 Salı 13:57
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‘Silikatlı maden suları Alzheimer rahatsızlığını geciktiriyor’

Alzheimer hastalığı ileri yaşta beynin bazı bölümlerinin zaman içinde giderek hasarlanması sonucu, başta bellek olmak üzere tüm entelektüel faaliyetler, günlük işlevler ve davranışlarda bozulma ile kendini gösteren bir hastalıktır. İngiltere Keele Üniversitesi’nde akademisyenleri tarafından Alzheimer Dergisinde yayınlanan makalede Alzheimer hastalığına karşı maden suyunun önemli bir faydası ortaya konuldu. Yapılan çalışmalar doğrultusunda, silikat minerali içeren zengin maden sularının vücutta alüminyum birikmesini azalttığı ve Alzheimer rahatsızlığını geciktirdiği belirtildi.

‘FARKINDALIK OLUŞTURULMASI GEREKİYOR’

Alzheimer hastalığının yıkıcı etkilerini azaltmak ve hastalığın erken dönemde tespit edilmesinin sağlanması amacıyla 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü olarak belirlenmiştir. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, Alzheimer hastalığının bir kişinin başına gelebilecek bireysel bir rahatsızlık gibi düşünülmemesi gerektiğini söyledi. Alzheimer hastalığına yönelik farkındalık oluşturulması gerektiğini ifade eden Ercan, “Son dönemlerde tüketiciler etiket okuma alışkanlıklarını kazandığını ve seçimlerinde maden suyunun nasıl mineraller ihtiva ettiğini de kontrol ederek karar verdiğini söyledi. Türkiye’de 30’u aşkın maden suyu kaynağı bulunmaktadır. Her maden suyunun içerdiği mineral dengesi birbirinden farklıdır. Beypazarı Maden suyu içerdiği silikat miktarıyla zengin bir içeriğe sahiptir” dedi.

‘TALEBİ KARŞILAMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ’

Maden suyunda yer alan minerallerin sağlık açısından faydaları ortaya çıktıkça maden suyuna olan talep ve satış grafikleri de yükseldiğini belirten Ercan, silikat mineralini içeren maden sularının Alzheimer rahatsızlığını azaltıcı etkisinin olabileceğinin ortaya çıkmasıyla, bu hastalıktan korunmak isteyen tüketicilerin maden suyu taleplerinin arttığını belirterek son bir yılda satış hacimlerinin yüzde 10 oranında yükseldiğini belirtti. Ercan, son dönemlerde özellikle silikatlı maden suyu arayışında olan tüketicilerden büyük bir talep gördüklerini kaydederek, “Bu nedenle artan talebi karşılamak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyor ve yeni devriye aldığımız üretim hattımızla artan talebi karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 21.09.2021 14:12
Anahtar Kelimeler:
Silikatlı Maden SularıAlzheimer
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