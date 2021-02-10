"Sigarayı bırakmak isteyenlere bir adım kadar yakınız"

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle Sigarayı Bırakma Polikliniği’ni ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Rektör Kılavuz vatandaşlara; “Tüm hemşehrilerimize açık çağrımızdır, sizlere bir adım kadar yakınız. Sigaradan kurtulmak için polikliniğimize bekliyoruz” şeklinde seslendi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı bünyesinde önceki yıl hizmet vermeye başlayan Sigarayı Bırakma Polikliniği’nde görev yapan hekimlerle bir araya geldi. Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve Poliklinik Sorumlusu Prof. Dr. Yeşim Uncu ile beraberindeki hekimlerle sohbet eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, hasta sirkülasyonu ve takip süreçleri hakkında bilgi aldı. Üniversitelerin asli görevlerinden birisinin topluma hizmet etmek olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Bursa Uludağ Üniversitesi olarak eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra topluma hizmet konusunda da önemli adımlar atıyoruz. Toplumun faydasına olacak, insanımıza dokunacak projeler üretiyor, bu alandaki tüm girişimleri sonuna kadar destekliyoruz. Sigarayı Bırakma Polikliniğimiz de işte bu anlayış çerçevesinde önceki yıl üniversitemizde faaliyete başladı. Burada insanlığın baş düşmanlarından biri olan tütün ve sigarayı bıraktırmak için önemli bir gayret gösteriliyor. Bu noktada üniversite olarak bizler her zaman var olacağız. Sigarayı bırakmak isteyen tüm vatandaşlarımıza da açık bir çağrıda bulunuyoruz. Sizlere bir adım kadar yakınız. Sigaradan kurtulmak için polikliniğimize bekliyoruz” diye konuştu.

POLİKLİNİK ÖZEL PROJELER HAZIRLAYACAK

Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve Sigarayı Bırakma Polikliniği Sorumlusu Prof. Dr. Yeşim Uncu ise toplum sağlığına katkıda bulunmak için çalıştıklarını söyledi. Başvuruda bulunan tüm hastalar ile yakından ilgilendiklerini ve sigarayı bıraktıktan sonra da en az 1 yıl takip süreci oluşturduklarını kaydeden Prof. Dr. Yeşim Uncu; “Polikliniğimize sigarayı bırakmaya karar verenler başvuru yapıyor. Bırakma kararında aslında hastalık tanısı çok büyük bir rol oynuyor. Bu yüzden üniversitemizde bir proje başlatmayı düşünüyoruz. Özellikle ailesinden bir bireye kanser tanısı konulan kişilerin hekim yönlendirmesiyle bizlerden mutlaka randevu almalarını sağlamak istiyoruz. Bu kişiler eğer sigara içiyorsa bırakmaları konusunda tedavi sürecinin başlatılmasını hedefliyoruz. Projemizi en kısa sürede hazırlayarak ilgili üst kuruluşların onayına sunmak için çalışıyoruz” dedi.