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"Sigara tüp bebek tedavisinde başarıyı azaltıyor"

SİGARANIN tüp bebek tedavisinde başarı oranını düşüren bir faktör olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yasemin Çekmez, "Sigara kullanımı sperm sayı ve kalitesini azaltmakta dolayısıyla elde edilecek embriyoların sayı ve kalitesi düşmektedir. Sigara, tedavi başarısı düşecek ve canlı doğum oranları azalacaktır" dedi.

"Sigara tüp bebek tedavisinde başarıyı azaltıyor"

SİGARANIN tüp bebek tedavisinde başarı oranını düşüren bir faktör olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yasemin Çekmez, "Sigara kullanımı sperm sayı ve kalitesini azaltmakta dolayısıyla elde edilecek embriyoların sayı ve kalitesi düşmektedir. Sigara, tedavi başarısı düşecek ve canlı doğum oranları azalacaktır" dedi.

04 Ocak 2019 Cuma 13:07
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"Sigara tüp bebek tedavisinde başarıyı azaltıyor"

İSTANBUL (DHA) - Günümüzde en çok tercih edilen kısırlık tedavilerinin başında Tüp bebek tedavisinin olduğunu belirten Medicana Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Çekmez, tedavi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Düzenli adet gören kadınların her ay tek bir yumurta oluşturduğunu ifade eden Doç. Dr. Yasemin Çekmez, "Tüp bebek tedavisinde kullandığımız hormon ilaçları ile bu sayıyı artırarak daha fazla sayıda yumurta elde etmek amaçlanır. Verdiğimiz ilaçların kullanımı sırasında yumurtalardaki gelişmeyi takip etmek ve gerekli durumlarda doz ayarlamalarını yapmak üzere  ultrason ve kan tahlillerinin  yapılması gereklidir. Yeterli büyüklüğe gelen yumurtalar yine bir hormon iğnesi yardımıyla olgunlaştırılır ve 36 saat sonra anestezi altında tüp bebek uzmanı tarafından aspirasyon yöntemiyle toplanır. Toplanan yumurtalar laboratuvar ortamında erkekten alınan taze spermlerle döllenir. Döllenen yumurtaların embriyo gelişimleri embriyolog tarafından takip edilir" diye konuştu.

HASTANIN YAŞI BAŞARI ORANINI ETKİLEMEKTEDİR

Tüp bebek tedavisinde başarı oranlarının hastanın klinik özelliğine göre değişkenlik gösterdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Yasemin Çekmez, "Başarıyı etkileyen önemli faktörlerden birincisi hasta yaşıdır. 30 yaşın altındaki hastalar için bu oran yüzde 60’a çıkarken, 35 yaş civarında yüzde 40’a, 40’lı yaşlarda ise yüzde 15’e düşüyor. Ancak bu oranlar tedaviyi yalnızca bir kez deneyenler için geçerlidir. Toplam oranlara bakıldığında ise tedaviyi 4 kez yaptıranlarda başarı oranı yüzde 90’ın üzerine çıkıyor. İlk siklusta yüzde 50 olan  başarı oranı, bir yılda yapılan 4 siklus sonrasında yüzde 90’a çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

OVER REZERVİ AZALDIKÇA TÜP BEBEK BAŞARI ŞANSI AZALIR

Tüp bebek başarı şansını etkileyen bir diğer kriter over rezerve olduğunu anlatan Doç. Dr. Yasemin Çekmez, "Over rezervi azaldıkça başarı şansı ve canlı doğum oranı giderek azalmaktadır. Bu nedenle 35 yaşın üzerinde evli olmayan, evli olup gebelik planını ertelemiş olan ya da ailesinde erken yaşta menopoz öyküsü olan kadınlara tüp bebek uzmanına başvurarak anne olma şanslarını kaybetmemeleri için yumurtalık rezervlerini kontrol ettirmelerini öneriyoruz. Böylelikle rezervi düşük olan evli bayanlar vakit kaybetmeden tüp bebek tedavisine başlayarak, evli olmayan kadınlar da yumurtalarını dondurarak ilerde gebe kalarak anne olabileceklerdir. Günümüzün hastalığı sigara bağımlılığı da başarıyı azaltan bir faktördür. Sigara kullanımı oosit kalite ve sayısını azalttığı gibi benzer şekilde sperm sayı ve kalitesini de azaltmakta dolayısıyla elde edilecek embriyoların sayı ve kalitesi düşmektedir. Sigara içicisi olan kadın ve erkek durumunda tedavi başarısı düşecek ve canlı doğum oranları azalacaktır" dedi.

"KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİNİN ÖNEMİ BÜYÜK"

Tüp bebek tedavisinde başarı oranlarını belirleyen bir diğer konuda hastaya göre kişisel tedavinin belirlenmesi ve tek çeşit tedavinin tüm hastalara uygun olmayacağını bilinmesidir diyen Çekmez, tedavinin kişiye göre oluşturulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Her hastanın ilaçlara dolayısıyla tedaviye yanıtı farklılık arz eder. Bu nedenle tüm hastalara aynı tedaviyi uygulamak doğru olmaz. Bunun için kişinin yaşına, yumurtalık rezervine, vücut kitle indeksine, daha önceki tedavilere verdiği yanıta bakarak uygun tedavi protokolü belirlenir. Kişiye özel tedavinin planlanması başarının anahtarıdır."

DHA

Son Güncelleme: 04.01.2019 13:17
Anahtar Kelimeler:
SigaraTüp BebekBaşarı
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