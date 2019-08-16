Sıcak Havalarda Kalbinize İyi Bakın!

HABER: SUMRU AYDIN

Sıcak Havalarda Kalbinize Dikkat Edin!

Aşırı sıcak ve nemli havanın özellikle kalp damar hastaları, hipertansiyon ve kalp yetersizliği olan hastalar için risk meydana getiriyor. Vücut ısısını sabit tutan en önemli mekanizmalardan biri cildimizin kan dolaşımıdır. Cildi besleyen damarlar soğukta büzüşür, sıcakta ise genişleyerek vücuttaki ısı kaybını azaltmaya veya artırmaya çalışır. Bu durumda kalp daha fazla çalışır. Kalp yetersizliği bulunan hastalarda kan akımının ağırlıklı olarak cilde yönlenmesi, hayati organlara olan kan akımının azalmasına yol açabilir.

Aldığınız ilaçları Mutlaka Kontrol Edin!

Özellikle idrar sökücü ilaç kullanan hastalarımızın bu dönemde ilaç dozlarında bir azalma olabilir. Çünkü zaten terlemeyle fazla miktarda sıvı kaybedebiliyoruz. Bu hastaların hekimlerine danışarak, ilaç dozlarını ayarlamalarında fayda var. Ayrıca bu dönemde tansiyon değerlerinde aşırı düşme, daha sonra da refleks olarak aşırı yükselmeler görülebiliyor.

Sıvı Tüketimine Dikkat Edin!

Yaz mevsiminde yeterli miktarda sıvı alınmaması durumunda ani tansiyon düşüşleri ve kan akışkanlığında azalma gibi rahatsızlıkların görülebilir. Bunun için yaz aylarında günlük sıvı ihtiyacı 2-3 litreye çıkmaktadır. Yazın günde 2-2.5 litre su tüketmeye özen göstermelisiniz. Soda ve maden suyu tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Kontrolsüz maden suyu ve soda tüketimi tansiyonu yükselteceği gibi, kalp yetmezliği bulgularının da ortaya çıkmasına ya da daha ağırlaşmasına neden olabilir.

Ne Kadar Tuz Kullanmalıyız?

Terle birlikte vücudumuzda elektrolit, özellikle de sodyum kaybı fazla olacağından, doktorunuzun fikri doğrultusunda tuz kullanın.

Güneşin Dik Geldiği Saatlerde Dışarıda Olmayın!

Özellikle güneşin dik olduğu saatlerde açık havada dolaşmayın. Denize, sabah ve akşam saatlerinde aç karnına girin, kumda güneş banyosu yapmayın, denizde kıyıya paralel olarak yüzün. Açıklarda yüzmeyin.





Alkol Tüketimini Sınırlandırın!

Alkol alıyorsanız dikkatli olun. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık havada güneş altında kesinlikle alkol almayın.

Asitli İçeceklerden ve Yağlı Yiyeceklerden Uzak Durun!

Çok yağlı, yüksek kalorili gıdalardan kaçınılmalıdır. Daha çok sebze meyveden zengin bir tarzda beslenmeye özen gösterilmeli, asitli içeceklerden de uzak durmalısınız.

Nasıl Giyinmeli?

Yaz aylarında açık renkli, rahat ve bol, terlemeyi artırmayan kumaştan yapılmış giysileri tercih edin.





Kalp Hastaları Lütfen Dikkat!

Uzun seyahate çıkmadan mutlaka kalbiniz ile ilgili kontrollerinizi yaptırın.