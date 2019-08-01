Sıcak hava kalp sağlığını tehdit ediyor

ANTALYA - Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, insan vücudunun belirli sıcaklık derecelerine adaptasyon mekanizmaları olduğunu, bu mekanizmaların kontrolü dışına çıkan sıcaklığın çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını kaydetti. Prof. Dr. Gölbaşı, özellikle kalp ve damar hastalıkları açısından aşır sıcak ve soğuk havanın tetikleyici rol oynayabildiğini söyledi.



SICAK HAVA RİTİM BOZUKLUĞUNU TETİKLER



Sıcak havada vücut ısısını düşürmek için gelişen terleme ile vücutta çok fazla sıvı ve elektrolit kaybı olduğunu anlatan Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, "Buna bağlı tansiyon düşer ve kalbimiz bunu kompanse etmek için çok hızlı atmaya başlar. Bu durum, koroner damar hastalığı olan kimselerde kalp krizi ve ciddi ritim bozukluklarını tetikler" dedi.



TANSİYON HASTALARI DİKKAT



Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, çok sıcak havalarda, reaksiyonel olarak özellikle yaşlı hastalarda çok yüksek tansiyon atakları gelişebildiğini belirterek, "Bu ataklara bağlı olarak, inme, kalp krizi gibi ciddi hayati problemler gelişebilmekte. Çok sıcak havalarda yeterli sıvı almadıklarında yaşlı hastalarda toplardamarda pıhtı oluşumu ve buna bağlı akciğer embolisi de gelişebilmektedir. Yine yaşlı kimselerde damar sertliği bulunan atardamarlar üzerinde(özellikle darlık bölgelerinde) pıhtı oluşumu ve buna bağlı ani damar tıkanıklığı gelişebilmekte. Bu tablo bacaktaki atardamarlarda olursa, ani ortaya çıkan şiddetli bacak ağrısı, bacakta soğuma ve morarma görülür. Beyni besleyen damarlar üzerinde gelişir ise inmeye(felç) neden olabilir" diye konuştu.







KALP PERFORMANSI DÜŞER



Sıcak havada kalbin oksijen ihtiyacındaki artışa bağlı, koroner damar hastalığı olan kimselerde göğüs ağrısı, ritim bozukluğu gelişebileceğini açıklayan Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, "Kalp yetmezliği bulunan hastalarda da kalbin yükündeki artışa bağlı kalp performansı daha da düşer. Buna bağlı nefes darlığı, halsizlik, çarpıntı gibi bulgular gelişir. Ayrıca bu kişilerde kalp yetersizliği için kullandıkları idrar söktürücülere veya sıvı alımındaki kısıtlamalara bağlı hayati problemler gelişebilir. Özellikle bu hastalarda mutlaka idrar söktürücülerin dozu yeniden düzenlenmelidir" dedi.



ÇOCUK VE YAŞLILAR DİKKAT



Sıcak havalarda çok fazla sıvı kaybı ve vücut ısısındaki yükselmeye bağlı halsizlik, baş ağrısı, konuşma bozukluğu, bulantı, kusma, bayılma ve çeşitli nörolojik problemlerin eşlik ettiği güneş çarpmasının da gelişebileceğini ifade eden Prof. Dr. Gölbaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu tablo, ısı regülasyonunun çok iyi olmadığı çocuklar ve yaşlılarda daha sık görülmektedir. Bu bulguların saptandığı kişilere acil müdahale gerekmektedir. Öncelikle hasta serin bir ortama alınmalı, sıvı desteği sağlanmalı. Vücut ısısını düşürecek soğuk uygulamalar yapılmalıdır."



ALKOL, KAFEİN, ŞEKERLİ İÇECEKTEN UZAK DURUN



Çok sıcak havalarda komplikasyonlardan korunmak için mümkün olduğunca soğuk yiyecekler, salata ve sıvı içeriği yüksek meyveler tüketilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, "Su veya şekersiz içecekler alınmalı. Alkollü, kafeinli ve şekerli içeceklerden uzak durulmalı. Bunlar daha fazla sıvı kaybına yol açar" dedi.



Prof. Dr. Gölbaşı, sıcak havalarda açık renkli, ince, pamuklu kıyafetler giyilmesi, havanın en sıcak olduğu vakitlerde dışarı çıkılmaması, sportif faaliyetlerden de uzak durulması gerektiğini ifade etti.