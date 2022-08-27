"Sıcak basmaları menopoz işareti olabilir"

ANKARA - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özge Şehirli Kıncı, menopoz döneminin ortalama yaşının 45-55 yaş arasında olmasının beklendiğini vurgulayarak, depresyon, üzüntü hali, uykuya dalmada sorun ve sıcak basmalarının menopoz döneminin göstergesi olabileceğini kaydetti.





Liv Hospital Ankara'dan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özge Şehirli Kıncı, yumurtlamanın bittiği ve yumurtalıklardan östrojen ve progesteron hormonlarının üretiminin durduğu menopoz döneminin ortalama yaşının 45-55 yaş arasında olmasının beklendiğini söyledi. 1 yıl adet görülmeyen dönemden itibaren menopozun başlamış kabul edildiğini belirten Op. Dr. Özge Şehirli Kıncı, ileri yaşlardaki kadınların adet dönemlerinin eskisinden daha uzun aralıklarla olduğu zaman menopoza geçiş aşamasında olabileceklerini vurgulayarak, “Âdet kanamalarınız eskisinden daha kısa sürmeye başlamış ve miktarı azalmışsa, birkaç ay adet rötarınız oluyorsa, ateş basması veya depresyon gibi belirtiler başladıysa menopoz dönemine geçiş aşamasında olduğunuzu söyleyebiliriz” diye konuştu.





Menopozun en önemli semptomlarından birisinin depresyon ve sıcak basma hali olduğunu dile getiren Op. Dr. Kıncı, bu süreçte gözlemlenen diğer belirtiler ile ilgili, “Yüzünüzden ve göğsünüzden başlayıp vücuda doğru ilerleyen ateş basmaları, gece terlemeleri, uykuya dalmada veya sürdürmede bozukluklar (ateş basmasına bağlı ya da hiçbir bulgu olmadan), vajinal kuruluk (genellikle menopozdan birkaç sene sonra başlar), cinsel ilişkinin ağrılı olmasına ve dolayısıyla cinsel isteksizliğe sebep olabilir. Depresyon (üzüntü hali, hiçbir şey yapmak istememe, çok uyuma veya uyuyamama) durumu olabilir” dedi.





"KANAMALAR TEKRAR BAŞLADIYSA ACİLEN HEKİME BAŞVURUN"





Op. Dr. Özge Şehirli Kıncı, her kadının yıllık rutin muayeneye mutlaka gitmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:





“Menopoz özelinde, 45 yaş ve üstünde daha önce bahsettiğimiz semptomlar hafif olarak yaşanıyorsa acilen hekime gelmenizi gerektiren bir durum yoktur. Yine 45 yaş üzerinde bu semptomların varlığında menopozu teyit etmek için hormon testi yapılmasına gerek yoktur. 1 yıl boyunca adet görmediyseniz menopozdasınızdır. Ama 3 haftadan sık aralıklarla adet görüyorsanız, âdet kanamalarınız normalden daha fazlaysa, ara kanamalar, lekelenmeler oluyorsa, 1 yıldan uzun süre adetten kesilmiş olmanıza rağmen kanamalar ya da lekelenmeler tekrar başladıysa lütfen hemen kadın doğum uzmanınıza başvurun. Seyrek de olsa hala adet görülüyorsa, gebe kalma ihtimali olabilir. Kanama devam ettikçe korunmanın devam etmesi gerekir. 1 yıldan uzun süredir hiç kanama olmadıysa da gebe kalma ihtimali yoktur.”





‘HİÇBİR TEDAVİ STANDART REÇETELERLE OLUŞTURULMAZ’





Op. Dr. Kıncı, menopoz sürecinde uygulanabilecek tedaviler ile ilgili, kişiye özel hormonal tedaviler, antidepresanlar, vajinal östrojen tedavileri ve gıda takviyeleri uyguladıklarını söyledi. Kıncı, “Unutmayın ki, hastalık yoktur, hasta vardır. Hiçbir tedavi standart reçetelerle oluşturulmaz, her kadına bireysel olarak sıfırdan değerlendirme yapılır. O yüzden lütfen hekiminize danışmayı ve kontrollerinizi olmayı ihtimal etmeyin” dedi.





Doktor tarafından yapılan detaylı inceleme sonucunda herhangi bir engel durum saptanmadığı sürece menopoz semptomlarının tedavi edilmesinin mümkün olduğunu belirten Op. Dr. Kıncı, “Ateş basmaları ve gece terlemeleri için ince parçalarla birkaç kat şeklinde giyinin, sıcak içecekler tüketmekten kaçının, ateş basması sırasında boynunuza soğuk nemli bir bez yerleştirin, sigara içmeyin. Vajinal kuruluk için cinsel birliktelikte kayganlaştırıcı kullanın. Uyku sorunları için her gün aynı saatte yatıp kalkın, gün içinde uyumayın. Öğleden itibaren kahve ve alkol tüketmeyin. Depresyon için ise mutlaka egzersiz yapın, aktif olun. Benzer süreçlerden geçen insanların deneyimlerinden yararlanın” dedi.