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Serebral Palsi Günü Samsun’da Kutlandı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

13 Ekim 2021 Çarşamba 19:30
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Serebral Palsi Günü Samsun’da Kutlandı

Haber: Yaşar Şenyüz

Bir İyilik Hareketi Olan Yağızın Karavanı Ülkeyi Dolaşmaya Devam Ediyor.

Serebral Palsi Günü Samsun’da Kutlandı

Geçtiğimiz hafta sonu Samsun Merkez ilçesi Canik Belediyesi’nin Kültür Merkezi Salonunda gerçekleşen Serebral Palsi etkinliği için İstanbul’dan yola çıkan Yağızın Karavanı Samsun’lu vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı. Canik belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ve Canik Özel Eğitim, Rehabilitasyon Merkezi Başkanı Ekrem Tuncay ve Bizim Ev Bakım Merkezi Müdürü Yücel Şahin’in misafiri olarak törene katılan 13 yaşındaki Serebral Palsi hastası Yağız ve Annesi Esin Tutgun’a seyahat boyunca gazetemizin yazarlarından Yaşar Şenyüz de eşlik etti.

Bir Farkındalık projesi olarak 6 Ekim Serebral Palsi gününde Samsun Merkez ilçesi Canik Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen sabah kahvaltısında çevrede bulunan Serebral palsi hastaları ile bir araya toplanarak önce kahvaltı ettiler ardından da kendileri için hazırlanan törendeki konuşmacıları dinlediler. 

Yağız’ın Annesi Esin Tutkun gezi ile alakalı sorumuza; Bu bizim karavanla çıktığımız ikinci rotamız Samsun oldu. Ve tesadüf ki 6 Ekim Dünya Serebnal Palsi Gününe denk geldi.Rotamızı Samsun a çevirme  nedenimiz Oğuz Kul isimli bir yıldır yağıza danışmanlık yapan Serebnal Palsi hocamız  oldu. Bizim için  rol model olarak 40lı yaşlarda ,okumuş, evlenmiş ve en güzeli hayatın içinde rolünü almış olması idi. Bizim çocuklarımız için bu örneklere çok ihtiyacımız var. Oğuz hoca ile yağızın bir sohbeti esnasında  gayet normal birşey gibi oğuz hoca yağıza gel balık tutalım dedi. Ve bu başlangıç bizi samsun a götürdü. İyi ki gitmişiz. Örnek bir ögretmen, örnek bir  eş, örnek bir genç adam gördü yağız.  İşte tam istediğimiz bu idi. Ve aklımın bir köşesinde hep olan  çocuklarımız için yaşam alanları oluşturmak fikri daha da oturmuş oldu. Bizim çocuklarımızın bir köşede  oturmaya değil birşeyler yapmaya ihtiyacı var. Bir işi becerme hazzını yaşaması ,hayatta rol modeller oluşturması için. Samsun dönüşü bu noktaya daha çok ağırlık vermeye karar verdim. Bizimle bu yaşam alanı projesinde olmak isteyen aileleri bekleriz. Bu alanlar çok kalabalık olmasın ki bizim çocuklarımız  kaybolmasın. Küçük küçük alanlar. Onların nefes  almasını, hayata tutunmasını  sağlayacak ortamlar  oluşturalım istiyorum. Dedi. Törenden sonra bir dizi ziyaret gerçekleştiren Yağızın Karavanı kapanışı Oğuz Kul’un refakatinde Samsun sahilinde balık tutarak tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Serebral PalsiYağızın Karavanı
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