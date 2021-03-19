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Şehrin göbeğindeki sağlık üssü hızla yükseliyor

BURSA’DA BİN 281 YATAKLI ALİ OSMAN SÖNMEZ DEVLET HASTANESİ İNŞAATINA TEKRAR BAŞLANDI. PLANLAMALARA GÖRE HASTANE 2 YIL İÇİNDE HİZMETE GİRECEK.

19 Mart 2021 Cuma 17:01
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Şehrin göbeğindeki sağlık üssü hızla yükseliyor

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa’da şehrin merkezindeki bin 281 yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi inşaatına tekrar başlandı. Planlamalara göre hastane 2 yıl içinde hizmete girecek.
Bursa’nın sağlık alanında büyük ihtiyacını karşılayacak olan Acemler’deki Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nin yapımına 2017 yılında başlanmıştı. Ancak müteahhit firmanın iflas etmesi üzerine yüzde 40’ı tamamlanan hastanenin inşaatı durdu. Yeni bir firma ile yapılan anlaşma gereği 2 ay önce inşaata tekrar başlandı. Hastane inşaatının 2 yıl zarfında bitirilmesi plânlanıyor. 188 erişkin yoğun bakım yatağı, 43 yeni doğan yoğun bakım yatağı, 224 poliklinik ve 32 ameliyathaneden oluşacak olan hastane toplam 1281 yatak kapasiteli olacak. Yatak kapasitesindeki artışla hastane inşaatı bittiğinde Bursa’nın adeta Şehir Hastanesi olacak. AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen, Atilla Ödünç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’la beraber proje yürütücüleri, daire başkanları inşaatta incelemelerde bulundu. 800 günlük yapım süresi var. Hastane bahçesinde açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bu hastanemizin inşaatı başladıktan sonra ara verilmek durumunda kaldı. Bu çeşitli şehir efsanelerine de sebep oldu. Buradaki ara vermenin gerekçesi daha önce ihaleyi alan firmanın bir ekonomik sıkıntıya girmesiydi. Şu anda yeni ihale ile birlikte işçiler sahada çalışıyor. İnşaatın kendi bünyesinde çalışmalar başladı. 800 günlük bir yapım süresi var. Bu 800 günün de 2 ayı geçti. Yaklaşık 2 yıl sonra burayı bitirip bin 200 yatak kapasitesi ile güzel bir hastane ilimize kazandırılmış olacak. Daha önceki katkılarının yanında bu inşaatımıza da ciddi katkı veren Sönmez Holding katkısı mevcut. Bursa’mıza hayırlı olsun dedi. Bursa’da sağlık alanında 7 milyar TL bütçe oluşturuldu
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti’nin en önem verdiği hususların başında sağlık geldiğini ifade ederek, Vatandaşlarımızın sağlığı ile alâkalı ona dokunabilecek yönde hizmetlerimizi sürdürmek istiyoruz. Çok şükür Bursa’da sağlık alanında yaptığımız yatırımlar 5 milyar TL’den fazla bütçeyi oluşturdu. Hafif raylı sistemi koyduğumuz zaman 7 milyar liradan fazla Bursa özelinde sağlık yatırımımız mevcut. Bundan sonraki süreç içerisinde diğer yatırımlarımızı halkımızın hizmetine sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. Memleket Hastanesi 2 yıl içinde açılacak. Milletvekili Mustafa Esgin, Ali Osman Sönmez Hastanemizin ikmalinin yapılması ile birlikte yüzde 40 tamamlanması olan bu hastane 2 yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor. AK Parti iktidarının en önemli özelliğinin birisi sağlık alanında yaptığı yatırımlardır. Bursa’da bu anlamda 68 sağlık yatırımı oldu bunların da 26 tanesi hastaneydi. Şehir Hastanesi’nin Covid-19 sürecinde ne kadar büyük anlam ifade ettiği ortaya çıktı. Bu noktada AK Parti’ye muhalefet etmekle Türkiye’ye muhalefet etmeyi birbirine karıştıran zihniyetlerin ne kadar millet için yanlış yolda olduklarını ifade etmek isterim. Yatırımlarımız Covid sürecine rağmen devam ediyor. Harmancık hastanemiz başladı. Harmancık’la birlikte ilçelerde bütün hastaneleri tamamlamış oluyoruz. Bir parantezi de Memleket Hastanesine açmak durumundayız. Bu hastanemizde 2 yıl içinde tamamlanarak eş zamanlı olarak burası ile birlikte Bursalıların hizmetine 2023 yılında girecektir” diye konuştu. Stadyumu 365 gün kullanılan bir alan haline getirmek istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hastanenin 2 yıl içinde tamamlanmasının plânlandığını kaydederek, “Bu çalışmaların tamamını dediğimiz zaman zarfında yapmayı hedefliyoruz. Hemen yanında stadyumumuz var. Stadyum 2 haftada bir kullanılan yılda 18-20 kez kullanılan bir yer ama takdir ederseniz ki hastane 365 gün hizmet veriyor. Burada çok hassas olunması gerekiyor. Her halükarda metro istasyonun yanında olması büyük bir kazançtır. Beraberinde yapacağımız bağlantılar, otoparkla beraber, bu bölge daha değer kazanacaktır. Biz stadyumu 365 gün kullanılan bir alan haline getirmek istiyoruz. Ona dair de bazı çalışmalarımız var. Bu 2 yıl tamamlandığında saat gibi çalışan bir yapıyı ortaya çıkartacağız. Aynı zamanda Çekirge Devlet Hastanesinin buraya çekilmesiyle beraber Bursa sağlık konusunda önemli bir üs olacak. Planlamayı doğru yapmak adına üzerinde ciddi çalışmalar yaptık dedi.

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Şehrin Göbeğindeki Sağlık üssü Hızla Yükseliyor
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