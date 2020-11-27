Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1348
ALTIN
454.335
DOLAR
7.8051
STERLİN
10.4419
EURO
9.3090
4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon
Son Dakika
4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon
Bakan Koca: Samsun'da vaka artıyor
Son Dakika
Bakan Koca: Samsun'da vaka artıyor
Merkez Bankası'ndan önemli karar
Son Dakika
Merkez Bankası'ndan önemli karar
Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki
Son Dakika
Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki
"İstanbul'a yeni 6 bin taksi" teklifi reddedildi
Son Dakika
"İstanbul'a yeni 6 bin taksi"...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Salgınında can kaybı 13 bin 14'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

27 Kasım 2020 Cuma 09:14
3 Okunma
Salgınında can kaybı 13 bin 14'e yükseldi

Son 24 saatte yapılan 168 bin 348 testte, 29 bin 132 vaka ile 6 bin 876 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 174 kişi ile toplam can kaybı 13 bin 14'e yükseldi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 168 bin 348 testten 29 bin 132 vaka, 6 bin 876 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 291 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 17 milyon 901 bin 868, toplam hasta sayısı 474 bin 606, toplam vefat sayısı 13 bin 14, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 711, toplam iyileşen hasta sayısı 388 bin 771 oldu.

Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99,8 şeklinde yer aldı.

'TEDBİRLERE UYARSAK KISITLAMALARA GEREK KALMAZ'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 6 bin 876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavriüsCovid19PandemiMaskeMesafe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Dışarıdakiler 1 maske takmazken, biz 3 maske ile çalışıyoruz'
'Dışarıdakiler 1 maske takmazken, biz 3 maske ile çalışıyoruz'
Bakan Koca: Samsun'da vaka artıyor
Bakan Koca: Samsun'da vaka artıyor
'Covid-19'da önerilen ilaçlar kullanılmalı'
'Covid-19'da önerilen ilaçlar kullanılmalı'
6 gün geçmeden yapılan test doğru sonuç vermez
6 gün geçmeden yapılan test doğru sonuç vermez
Aşı gönüllüsü profesör: Aşı tercih etme lüksüne sahip değiliz
Aşı gönüllüsü profesör: Aşı tercih etme lüksüne sahip değiliz
"Ani ses kısıklığı gırtlak kanseri belirtisi olabilir"
"Ani ses kısıklığı gırtlak kanseri belirtisi olabilir"
Yerli Covid-19 aşısının ikinci doz uygulaması başladı
Yerli Covid-19 aşısının ikinci doz uygulaması başladı
Göz Çevresi Kremi Jophielle Fark Oluşturmaya Hazır
Göz Çevresi Kremi Jophielle Fark Oluşturmaya Hazır
“Diş çıkarma süreci bebekten bebeğe değişebilir”
“Diş çıkarma süreci bebekten bebeğe değişebilir”

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma