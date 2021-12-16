Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,267.26
ALTIN
903.38
DOLAR
15.70
STERLİN
20.98
EURO
17.83
20 bin sözleşmeli personel alınacak
20 bin sözleşmeli personel...
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından taşınmaz satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından taşınmaz...
14 adet konut ihale ile satılacak
14 adet konut ihale...
Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınıyor
Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınıyor
203 Sözleşmeli Personel Alınıyor
203 Sözleşmeli Personel Alınıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Sahte içki kalıcı hasarlar bırakıp, öldürüyor'

16 Aralık 2021 Perşembe 10:49
15 Okunma
'Sahte içki kalıcı hasarlar bırakıp, öldürüyor'

TEKİRDAĞ'da, 12 kişinin yaşamını yitirdiği sahte içkiden zehirlenenlerin tedavi edildiği Çorlu Devlet Hastanesi'nin Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, yılbaşı öncesi uyarıda bulunarak, "Sahte alkol kullanımı görme bozukluğu, kalıcı görme fonksiyonlarında kayıp, böbrek, karaciğer ve bilinçsel fonksiyonlarda bozulma ile şuur kaybına sebebiyet verebiliyor" dedi.

Çorlu ilçesinde, 24 Haziran'dan itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 32 kişi zehirlendi. Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin ile eşi Levent Engin, Hasan Nişancı, Vedat Bektaş ile Ahmet Ataman yaşamını yitirdi, 19 kişi de tedavileri tamamlanıp taburcu edildi; 1 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Yılbaşı öncesi son günlerde, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde piyasaya sahte içkiler sürülürken, hayatını kaybedenler oldu. İçişleri Bakanlığı'nın, yeni yıl öncesi ülke genelinde piyasaya sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik başlattığı 'Zehir' operasyonu ise sürüyor.

'ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARICI'

Çorlu'da sahte içkiden zehirlenenlerin tedavilerinin yapıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nin Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Doğan, yılbaşı nedeniyle alınan içkilere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, kesinlikle sahte içki kullanılmaması uyarısında bulundu. Sahte içkinin vücutta kalıcı hasarlar bıraktığını kaydeden Doğan, "Sahte alkol kullanımı, geri dönüşü olmayan sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Temmuz, haziran aylarında bunun bir örneğini biz kendi hastanemizde yaşadık. 12 vatandaşımızı da maalesef sahte alkol kullanımına kurban verdik. Sahte alkol kullanımı görme bozukluğu, kalıcı görme fonksiyonlarında kayıp, böbrek fonksiyonlarında bozulma, karaciğer fonksiyonlarında bozulma, bilinçsel fonksiyonlarda bozulma ve şuur kaybına sebebiyet verebilmektedir. Vatandaşlarımızın sahte alkol kullanımı konusunda dikkatli olmalarını, kullandığı alkolün menşesini sorgulamalarını öneriyoruz. Bu minvalde şüpheleri varsa zaman kaybetmeden en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını ve sahte alkol kullanmış olabilecekleri olasılığını hekimleriyle paylaşmalarını istiyoruz. Erken müdahale hayat kurtarıcı olmaktadır" dedi.

'KARACİĞER YETMEZLİĞİNE NEDEN OLUYOR'

Haziran ve temmuz aylarında Çorlu'da sahte içkiden hastaneye 32 kişinin geldiğini ve 12'sinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Doç. Dr. Doğan, "Sahte alkol kullanımında öncelikle şunu söyleyeyim; biz antidot tedavisi ve diyaliz tedavisiyle kanda sahte alkolün bırakmış olduğu etkileri azaltabilmekteyiz ve kandan sahte alkolü temizlemekteyiz. En korkunç etkisi tabi ki hayat kaybı. Biz 12 vatandaşımızı sahte alkol kullanımına kurban verdik. Bunun dışında kalıcı görme kaybına sebebiyet vermektedir. Karaciğer hasarı yapıp karaciğer fonksiyonlarında kalıcı bozukluğa, kalıcı karaciğer yetmezliğine neden olmaktadır. Hastalarımızın bir kısmı diyalize bağlı hale gelebilmektedir. Maalesef, hastalarımızın önemli bir kısmını kaybettik. Erken başvurmuş olanlarda da uygulamış olduğumuz antidot ve diğer diyaliz tedavisiyle başarılı sonuçlar elde ettik, sağlıklarına kavuştular. Normal bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Yalnız bir hastamız hala hastanemizde, maalesef alkolün bıraktığı kalıcı beyin hasarı nedeniyle yatağa bağımlı halde tedavisine devam edilmekte. Hayat kaybına sebebiyet verir, insanı ölüme götürebilir. Yaklaşan yılbaşı nedeniyle bir kez daha tüm vatandaşlarımızı uyarıyorum. Aldığımız alkolün menşesine dikkat edelim, sahte alkol kullanımından uzak duralım" diye konuştu. 

DHA

Son Güncelleme: 16.12.2021 10:54
Anahtar Kelimeler:
Sahte IçkiKalıcı Hasarlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SOĞUK HAVALARDA YÜZ FELCİNE DİKKAT
SOĞUK HAVALARDA YÜZ FELCİNE DİKKAT
Omicron'un hastalık şiddeti daha düşük
Omicron'un hastalık şiddeti daha düşük
‘Kovide bağlı entübasyonlarda taburcu hasta oranı yüksek’
‘Kovide bağlı entübasyonlarda taburcu hasta oranı yüksek’
Prof. Dr. Yılmaz: Yetersiz uyku Covid-19'a yakalanma riskini artırıyor
Prof. Dr. Yılmaz: Yetersiz uyku Covid-19'a yakalanma riskini artırıyor
"Geleceğin tıp merkezi" Cerrahpaşa'da kuruluyor
"Geleceğin tıp merkezi" Cerrahpaşa'da kuruluyor
‘Her 100 kişinin 7’sinde omuz ağrısı görülüyor’
‘Her 100 kişinin 7’sinde omuz ağrısı görülüyor’
Bilim Kurulu üyesi Akın: 2 ve 3'üncü doz 'Omicron'a karşı koruyor
Bilim Kurulu üyesi Akın: 2 ve 3'üncü doz 'Omicron'a karşı koruyor
Prof. Dr. Demirdal: Turkovac aşısının yan etkileri hafif seyrediyor
Prof. Dr. Demirdal: Turkovac aşısının yan etkileri hafif seyrediyor
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızın kıymetini bilmek zorundayız
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızın kıymetini bilmek zorundayız

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma