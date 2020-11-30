Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1308
ALTIN
447.465
DOLAR
7.8132
STERLİN
10.4421
EURO
9.3540
Koca: Yarın çok pişman olabiliriz
Son Dakika
Koca: Yarın çok pişman olabiliriz
'Oruç Reis', Antalya Limanı'na döndü
Son Dakika
'Oruç Reis', Antalya Limanı'na döndü
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi 
Son Dakika
MSB: 4 terörist etkisiz hale...
12 bin 671 kişi hakkında işlem yapıldı
Son Dakika
12 bin 671 kişi hakkında...
Galatasaray'daki 7 eksik rakipleri yanılttı
Son Dakika
Galatasaray'daki 7 eksik rakipleri yanılttı
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Sahte dişçi ölüme neden olabilir'

Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, sahte dişçilerin tabelalarında isim yazılamayacağına dikkat çekti. Sahte dişçinin hastayı ölüme götürecek risklere yol açtığına vurgu yapan Güler, "Tabela standartları Diş Hekimleri Odası'na bağlıdır, Oda'nın izin belgesi gerekir. Hasta, girdiği yerde sadece 'diş hekimi' yazıyor, ismi yazmıyorsa o kişiden şüphe etsin" dedi. 

30 Kasım 2020 Pazartesi 10:22
2 Okunma
'Sahte dişçi ölüme neden olabilir'

Suriye'den gelerek ya da diploması, çalışma ruhsatı ve uygunluk belgesi olmadan muayenehane açıp hizmet veren herkesin sahte dişçi tanımına girdiğini kaydeden Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, Türkiye'de diş hekimi görevini yürütmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartının bulunduğunu hatırlattı. Suriye'de diş hekimi olarak mezun olmuş olsa bile, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı sürece ülke sınırları içinde diş hekimliği mesleğini icra edemeyeceğini, denklik ve çalışma ruhsatı alamayacağını belirten Güler, "Bizim yönetmeliklerimize göre bir muayenehanenin açılabilmesi için sağlık müdürlüğü ekiplerince denetlenip, belli standartlara sahip olduğu kontrol edildikten sonra açılış ruhsatı alabilmektedir. Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri gerekli denetimleri yapıyor" dedi. 

TABELA STANDARTLARI ODAYA BAĞLI

Vatandaşların sahte dişçileri anlamaları noktasında ipuçları veren Dt. Güler, diplomadaki fotoğraf ile kendisine müdahale eden kişinin aynı kişi olmadığını fark ettiklerinde mutlaka tedaviyi reddetmeleri gerektiğini vurguladı. Tabela standartlarının Diş Hekimleri Odası'na bağlı olduğunu dile getiren Güler, "Tabelaya baksınlar. Tabelada ismini yazamaz. Odanın izin belgesi gerekir. Hasta, girdiği yerde sadece 'diş hekimi' yazıyor, ismi yazmıyorsa o kişiden şüphe etsin. Diploma, çalışma ve uygunluk belgesi hastalarımız tarafından görülebilir yerlerdedir. Bu belgelerdeki isimleri kontrol edebilirler. Bunlara dikkat ederek tedavi talep etsinler. Aksi durumlarda hasta, İl Sağlık Müdürlüğü ve Diş Hekimleri Odası'na şikayetlerini bildirebilir" diye konuştu. 

'ENFEKSİYON KAPMA İHTİMALİ VAR'

Yetkisiz ve bilgisiz kişilerin hastaları çok ciddi komplikasyonlarla baş başa bıraktığının altını çizen Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, şu örnekleri verdi: 

"Kan sulandırıcı kullanan ya da şeker hastası olan kişiler için tedavi sürecini tıp hekimi ile yürütmek gerekir. Sahte dişçi bu gibi sistemik hastalıklarla ilgili bilgi sahibi değildir, planlamasını yapamaz. Hasta bu durumda kaptığı bir enfeksiyonla ya da kan sulandırıcı içiyorsa durdurulamayan kanama ile ölüme kadar giden bir riske girer. Sistemik hastalığa sahip kişilerin daha da dikkatli davranması lazım. Ayrıca hastaların enfeksiyon kapma ihtimali vardır. Covid-19'dan sonra hijyen, temizlik, dezenfeksiyonun çok ön plana çıktığı bir ortamda sorgusuz sualsiz yeterince yetkilenmemiş insanlara tedaviye gitmek maceraya atılmaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
SahteDişDişçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koca: Yarın çok pişman olabiliriz
Koca: Yarın çok pişman olabiliriz
Çocuklarda Kovid’e bağlı akciğer hasarı ileride demansa hatta IQ düşüklüğüne neden olabilir
Çocuklarda Kovid’e bağlı akciğer hasarı ileride demansa hatta IQ düşüklüğüne neden olabilir
5 aşı, insanlar üzerinde denenecek
5 aşı, insanlar üzerinde denenecek
Koronavirüs salgınında can kaybı 13 bin 558'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 13 bin 558'e yükseldi
Covid-19 tanısı için geliştirilen yeni sistem, üretime hazır
Covid-19 tanısı için geliştirilen yeni sistem, üretime hazır
Kayıpmaz: Kan grubunun Covid-19'dan koruyucu bir yönü yok
Kayıpmaz: Kan grubunun Covid-19'dan koruyucu bir yönü yok
Uzmanlardan evde hızlı Kovid testi yapanlara uyarı!
Uzmanlardan evde hızlı Kovid testi yapanlara uyarı!
Can kaybı 13 bin 373'e yükseldi
Can kaybı 13 bin 373'e yükseldi
AVRASYA HASTANESİ ZEYTİNBURNU YERLEŞKESİNDE ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KUTLANDI!
AVRASYA HASTANESİ ZEYTİNBURNU YERLEŞKESİNDE ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KUTLANDI!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma