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Sağlıklı toplum için Kızılay ve Yeşilay Elele

TÜRK KIZILAY BURSA VE YEŞİLAY BURSA’DAN BERABERLİK MESAJI.

10 Mart 2021 Çarşamba 12:25
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Sağlıklı toplum için Kızılay ve Yeşilay Elele

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Türk Kızılay Bursa Şubesi Yönetimi, Yeşilay Bursa Şubesi ile işbirliği için el ele verdi. Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz, Ortak noktamız, topluma fayda sağlamak dedi.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri, Yeşilay Bursa Şube’yi ziyaret etti. Özcan Susmaz, Yeşilay’ın faaliyetlerini yakından takip ettiklerini söylerken Yeşilay Bursa Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı, sağlıklı bir toplum oluşturmak adına yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi. ORTAK NOKTA, TOPLUM YARARI. Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz, Yeşilay’ın geçmişten günümüze bağımlılığın her türlüsüne karşı büyük bir mücadele vererek sağlıklı toplum oluşturma çabasını yakından izlediğini söyledi. Yeşilay’ın verdiği mücadelede her zaman yanında olduklarını belirten Susmaz, “Kızılay’ın merhamet elini, ihtiyaç sahibi herkese ulaştırmak için yoğun çaba içerisindeyiz. İyilik hareketimizi bağışçılarımız ve gönüllülerimizin de yoğun çabasıyla, gittikçe büyütmek için çalışıyoruz. Kimsesizlerin sesi, yardıma muhtaç herkesin dert ortağı olmaya devam ediyoruz. Topluma yararlı olma noktasında hedeflerimizin birleştiği Yeşilay ise insan onurunu ve saygınlığını temel alan, bağımlılığın her türlüsüne yönelik önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşu. Ortak noktamız, bağışçılarımızın ve gönüllülerimizin desteğiyle toplum yararına çalışmak. Dolayısıyla iki hareketin de birlikte çalışmalar yürütmesi, toplumumuz adına büyük fayda sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. BİRBİRİMİZDEN DESTEK ALIYORUZ. Türk Kızılay’ı ve iyilik hareketinin yakından izleyip takdir ettiklerini ifade eden Yeşilay Bursa Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı, da gönüllülük esasına dayalı çalışmalar yapan kurumların birbirlerinden destek alması gerektiğini dile getirdi. Dr. Yamalı, “Birbirimizle yakın temasta olup, çalışmalarımızı ortak sürdürmeliyiz. Yeşilay olarak 120 şubemiz, yüzbinlerce gönüllümüz, 100 Yeşilay Danışmanlık Merkezi’miz (YEDAM) ile çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. Bağımlılıklara karşı çalışmalar yürüten otoritelerle işbirliği yapmaya, iyi ve sağlıklı yaşamın elçisi olmaya devam ediyoruz. Bu süreçte de Türk Kızılay’ın lokomotif şubelerinden Bursa ile çalışmak, iyilik hareketine destek olmak adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Türk Kızılay ve Yeşilay el ele vermeli, sağlıklı bir toplum oluşturmak ve ihtiyacı olan herkese ulaşmalı” dedi.

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Sağlıklı Toplum Için Kızılay Ve Yeşilay Elele
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