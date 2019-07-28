Sağlıklı Papatyalar’ın konuğu: Prof. Dr. Sırrı Bektaş

FUNDA AKOSMAN ERMAN / İSTANBUL

Funda Akosman Erman’ın hazırlayıp sunduğu Sağlıklı Papatyaların bu haftaki konuğu, Prof. Dr. Sırrı Bektaş.

Funda Akosman Erman’ın hazırlayıp sunduğu ‘Sağlıklı Papatyalar’ programının bu haftaki konuğu, Prof. Dr. Sırrı Bektaş. 25 yıllık aile dostumuz Prof. Dr. Sırrı Bektaş ile çocuklarımızın sağlığı ile ilgili çok önemli konuları, özellikle yaz aylarındaki hastalıklara karşı neler yapılabilir, korunma ve tedavi yöntemlerini konuştuk. ‘Sağlıklı Papatyalar’ bugün saat 11.30’da Business Channel Türk kanalında. Bu programı sakın kaçırmayın.