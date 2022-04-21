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Sağlık-Sen: Mücadelemize devam ediyoruz

SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş 21-28 Nisan Ebeler Haftası dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.

21 Nisan 2022 Perşembe 11:05
Sağlık-Sen: Mücadelemize devam ediyoruz

Durmuş, “Ebeler dahil, sağlık çalışanlarının tamamı öteden beri döner sermaye kaynaklı ücret adaletsizliği sorununu zaten iliklerine kadar yaşamaktadırlar. Sağlık-Sen olarak, ebelerimizle birlikte tüm sağlık kahramanlarımızın sorunlarının son bulması için mücadelemize aralıksız devam ediyoruz” dedi.

Durmuş, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, ebelerin aktif olarak çalıştığı ülkelerde anne-bebek ölümleri (özellikle doğum öncesi verilen hizmetin niteliğini gösteren perinatal bebek ölümleri) azalmış, sezaryenle doğum oranları düşmüş, doğum aralıkları uzamıştır. Ebelik hizmetlerinin yeterli olmadığı ülkelerde ise bu göstergelerin son derece yüksek olduğu tespit edilmiştir” diye konuştu.

‘SORUNLARIN ORTADAN KALKACAĞINA İNANIYORUZ’

Durmuş, OECD ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de bir ebe, dört ebenin yapması gereken işi yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

“Bakanlık verilerine göre, 2020 yılında 55 bin 651 olan ebe sayısı 2021’de bin 739 azalarak 53 bin 912’ye gerilemiştir. Yapılan alımların yeterli olmadığı bu rakamlarla açıkça ortadır. Ebeler dahil, sağlık çalışanlarının tamamı öteden beri döner sermaye kaynaklı ücret adaletsizliği sorununu zaten iliklerine kadar yaşamaktadırlar. Bu hususta Sayın Cumhurbaşkanının 14 Mart Tıp Bayramında müjdesini verdiği bazı düzenlemeler, tüm sağlık çalışanları gibi ebeleri de umutlandırmıştır. Ebeler dahil fedakâr sağlık çalışanlarının tamamı bu hususlarda bir an önce adım atılmasını beklemektedir. Öngörülen düzenlemelerin, adalet ve hakkaniyet içerisinde hayata geçirilmesi en büyük arzumuz. Aksi adımların, çalışma barışını bozacağını, yeni mağduriyetler üreteceğini hiç kimsenin unutmaması gerekir. Sağlık-Sen olarak, ebelerimizle birlikte tüm sağlık kahramanlarımızın sorunlarının son bulması için mücadelemize aralıksız devam ediyoruz. Elbette bu sorunların tamamının ortadan kalkacağına inanıyoruz. Çünkü hiçbir sorun çözümsüz değil. Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri sağlık sistemini tehdit eden sorunlara karşı acilen adım atmaya davet ediyoruz.” 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SağlıkSenSemih Durmuş2128 Nisan Ebeler Haftası
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