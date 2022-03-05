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Sağlık-Sen: Düzenleme bekliyoruz

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Tüm sağlık çalışanlarının ücretlerinde artış sağlayacak bir düzenleme bekliyoruz. Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız büyük bir beklenti içinde. Düzenleme adil ve kapsayıcı bir şekilde yasalaşmalıdır” dedi.

05 Mart 2022 Cumartesi 15:53
Sağlık-Sen: Düzenleme bekliyoruz

Sağlık-Sen Tokat Şubesi tarafından düzenlenen İl Divan Toplantısı, Genel Başkan Semih Durmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, taleplerinin makul ve ihtiyaç duyulan talepler olduğunu söyledi. Sağlık-Sen’in sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için önemli kazanımlara imza attığını dile getiren Durmuş, sendika olarak duruşlarından hiçbir zaman taviz vermediklerini söyledi. 3600 ek gösterge çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Durmuş, “İlk toplantı 16 Şubat’ta yapıldı. İkinci toplantı 16 Mart’ta. Bu konuyla ilgili Çalışma Bakanlığı ve Memur-Sen dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemeli. Çalışmalar ete kemiğe büründüğünde gerekli açıklamalar yapılacak. 3600’ün kapsamının geniş tutulması ve beklentiyi karşılayacak şekilde neticelendirilmesi için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

‘HER YIL 60-70 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI ATANMALI’

Sözleşmeli personel için de bu yıl içerisinde çalışmaların yapılacağını anımsatan Durmuş, bu konuda da Memur-Sen’in masada olacağını söyledi.  İstihdam yetersizliğinden dolayı sağlık çalışanlarının ağır iş yükü altında ezildiğini söyleyen Durmuş, “Sağlık çalışanları istihdam yetersizliği yüzünden ağır iş yükü altında çalışıyor. Ülkemizdeki istihdam yetersizliğini OECD verileri de ortaya koyuyor. Sağlık çalışanları fazla mesailerle görevlerini yapıyor. Sosyal hayatları zaten yok. Bir sağlık çalışanı dört sağlık çalışanının yapması gereken işi tek başına yapıyor. Her yıl 60-70 bin sağlık çalışanı ataması muhakkak yapılmalı” ifadelerini kullandı.

‘TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ BÜYÜK BİR BEKLENTİ İÇİNDE’

Sağlık çalışanlarının maaşlarında iyileştirme sağlayacak düzenlemenin bekletilmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) gündemine gelmesi gerektiğini söyleyen Durmuş, “Tüm sağlık çalışanlarının ücretlerinde artış sağlayacak bir düzenleme bekliyoruz. Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız büyük bir beklenti içinde. Koronavirüs sürecinde tüm yükü hekiminden hemşiresine tüm sağlık çalışanları birlikte omuzladı. Sağlık çalışanları fedakârca çalışmalarının karşılığını görmek istiyor. Sağlık çalışanları daha fazla bekletilmemeli. Düzenleme adil ve kapsayıcı bir şekilde yasalaşmalıdır” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SağlıkSenSemih DurmuşHekimDoktorSağlık çalışanı
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