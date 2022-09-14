Sağlık-Sen Başkanı Durmuş’tan ‘Beyaz Reform’ açıklaması

ANKARA - Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, ‘Beyaz Reform’ ile sağlık çalışanlarının en önemli sorunu olan performansa dayalı adaletsiz ödeme sistemine son verildiğini söyleyerek, “Sistem önemli adımları bünyesinde içeriyor, önemli düzenlemeler yapıldı. Yönetmelik genel hatlarıyla olumlu olsa da yönetmeliğin adaletsizliğe ve eşitsizliğe yol açan maddelerinin de olduğu kaçınılmaz bir gerçektir” dedi.





Sağlık-Sen Başkanı Semih Durmuş, ‘Beyaz Reform’ düzenlemesine ilişkin DHA’ya yaptığı açıklamada, reform kapsamında sağlık sistemine ilişkin köklü değişikliklerin yapıldığını kaydetti. Durmuş, sistem ile sağlık çalışanlarının en önemli sorunu olan performansa dayalı adaletsiz ödeme sistemine son verildiğini anımsatarak, “Beyaz Reform’ önemli adımları bünyesinde içeriyor, önemli düzenlemeler yapıldı. Sağlık-Sen olarak biz uzun zamandır temel sorunları gündeme getiriyorduk. Bunlar ile ilgili çalıştaylar yapıp, kamuoyu ve bakanlıklar ile paylaşıyorduk. Dolayısıyla yapılmış olan önemli düzenlemelerde desteklemiş olduğumuz önemli adımlar atıldı. Ancak desteklediklerimizin yanında desteklemediğimiz, yanlış bulduğumuz geliştirilmesine inandığımız bazı düzenlemeler de var. Eksik kalan yönleri de tamamlayarak yeniden imar edilmesi gerekiyor. Hekim ve hekim dışı havuzunun birbirinden ayrılması, ödemelerin merkezi bütçeden yapılması, mahsuplaşmanın kaldırılması ve Sağlık Uygulama Tebliği’ne (SUT) bağlı ödeme sistemine son verilmesi gibi tarihi nitelikte sorunlara neşter vurulmuştur. Yönetmelik genel hatlarıyla olumlu olsa da yönetmeliğin adaletsizliğe ve eşitsizliğe yol açan maddelerinin de olduğu kaçınılmaz bir gerçektir” dedi.





‘HEKİM GÖÇÜ ÖNEMLİ DERECEDE DURDU’





‘Beyaz Reform’ ile hekim göçünün önemli ölçüde durduğunu ifade eden Durmuş, “Bu konuyla alakalı daha önce sosyal medyadan yapılmış olan paylaşımlar durdu. Sadece dışarıya göç değil, kamudan özel sektöre göç vardı. Bu özel sektöre göçün önemli ölçüde durduğunu gösteriyor. Tekrardan kamuya istifa sonrası dönüş noktasında önemli bir yaklaşık 6 bin şeklinde rakam açıklandı. Bu da kamuya dönüşün ve yapılmış olan düzenlemelerin desteklendiğini gösteren önemli bir veridir. Bu sadece yeterli değil. Kamudaki dengeyi bozan en önemli unsur özel sektörle kamu dengesinin bozulmuş olması. İnsan kaynağı açısından özel sektörün çok avantajlı olması bunun dengelerini bozuyor. Mutlaka özel sektöre de kamunun dengesinin bozmayacak şekilde birtakım düzenlemelerin yapılması gerekiyor” diye konuştu.





‘ONLARA YÖNELİK DÜZENLEMENİN YAPILMASI GEREKİYOR’





‘Beyaz Reform’ kapsamında taban ve teşvik ücretlerini önemli bir kesimin aldığını belirten Durmuş, şunları söyledi:





“Almayan kesim veya çok yetersiz olan düzeyde arkadaşlarımız var. Bakanlık Merkez Teşkilatında olan ve bakanlık merkeze bağlı kurum-kuruluşlarda çalışanlar alamadılar. Bunlar kapsam dışında kaldı. Mutlaka onlara yönelik bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Sağlık bakanlığında, üniversitelerde, yardımcı hizmetler sınıfında çalışan arkadaşlarımız bundan ya hiç faydalanmıyor ya da çok minimum düzeyde faydalanıyor. Bunlar yönelik bir düzenlemenin yapılması, tavanın kaldırılması gerekiyor. Aile hekimliğinde çalışan arkadaşlarımızın Aile Hekimliği dışındaki Aile Sağlığı çalışanlarına belirlenmiş olan taban ücret ve teşvik ücretleri çok düşük ücretler. Bunun mutlaka revize edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Birinci basamakta 112’de çalışan arkadaşlarımıza teşvik yok, onlara da mutlaka teşvik getirilmesi gerekiyor. Özellikle 112’de çalışan arkadaşlarımız hastanenin acilleri ile eş değer durumda çalışıyorlar. Oradaki arkadaşlarımızın ücrette ciddi manada geri kaldığı söz konusu. Oraya yönelik bir düzenlemenin de mutlaka olması gerekiyor. Bunlar yapıldığında tüm çalışanlarını kapsayacak bir düzenleme yürürlüğe girmiş olur. Sahada bütüncül bir memnuniyet istiyorsak, bu adımların mutlaka atılmış olması gerekiyor. Sıkıntılar giderilirse tüm çalışanlarda eş değer bir memnuniyet üretmiş oluruz.”





‘BU SİSTEM DAHA ADİL ÜCRET ALABİLMELERİNİ SAĞLIYOR’





Semih Durmuş, ‘Beyaz Reform’un çok olumlu maddeleri içerisinde barındırdığını kaydederek, “Yıllardır söylediğimiz bütün sorunlara yönelik önemli neşterler vurulmuş durumda. Bunları söylemek gerekirse bizim sağlık çalışanlarının gelirleri hastanenin gelirlerine bağlı bir ücret ödeme sistemi vardı. Bu tüm çalışanların içerisinde çalışma barışını bozan sonuç doğuruyordu. Dolayısıyla hastanenin gelirine bağlı bir ödeme sistemine son verildi. Merkezden bir ödeme planlandı. Bu sistem ile çalışanların daha adil ve adaletli ücret alabilmelerini imkân sağlıyor. Daha önce Türkiye’de 961 tane hastanede çalışanlar hiçbir şekilde döner sermaye alamıyorlardı. Bu yapılmış olan düzenleme ile bunun önü açılmış oldu. Ek ödemelerin merkezi bütçeye aktarılması sistem içerisinde çok önemli bir adımdı. Bunu biz destekliyoruz. Havuzların ayrılması sistemi Sağlık-Sen olarak yıllardır mücadelesini vermiş olduğumuz önemli bir konuydu. Bu çözüldüğünde sağlık çalışanlarının tümüne yönelik güzel adımların atılabilmesinin kapısını açan bir uygulamaydı. Artık bu da gerçekleştirilmiş oldu. Bunlar gerçekten çok önemli değişiklikler. Biz bunları destekliyoruz” dedi.