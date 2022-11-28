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Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Tüm sözleşmeliler kadroya geçirilmeli

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz. Memnuniyet oluşturacak bir yasal düzenleme mutlak surette hayata geçirilmeli” dedi.

28 Kasım 2022 Pazartesi 12:17
Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Tüm sözleşmeliler kadroya geçirilmeli

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, DHA’ya yaptığı açıklamada, sözleşmeli statüde görev yapan sağlık çalışanlarının kadroya geçmeleriyle ilgili düzenlemenin bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda gündeme geleceğini dile getirdi.  


‘YILLARDIR MÜCADELE EDİYORUZ’


Başkan Durmuş, “Birbirinden çok farklı, ekonomik, özlük ve sosyal haklara sahip sözleşmeli istihdam türleri çalışma barışına zarar veriyor. Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak yıllardır sözleşmeli statüde görev yapan kamu çalışanlarının kadroya geçirilmesi için mücadele ediyoruz. Daha önce 2011 ve 2013 yıllarında gerçekleştirdiğimiz gibi 6. Dönem Toplu Sözleşme’de de sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini mutabakat altına aldık” dedi. 


‘YASAL DÜZENLEME MUTLAK SURETLE HAYATA GEÇİRİLMELİ’


Sözleşmelilerle ilgili düzenlemenin kapsayıcı olması gerektiğine dikkat çeken Durmuş, “Süreli, süresiz, vekil ebe-hemşire, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda ek ders ücreti karşılığında görev yapanlar gibi tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz. Memnuniyet oluşturacak bir yasal düzenleme mutlak surette hayata geçirilmeli. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili hükümet önemli bir irade ortaya koydu. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili düzenleme Kabine Toplantısı’nda gündeme gelecek. Ardından yasal düzenleme yapılarak yürürlüğe girecek. Beklentimiz kapsayıcı bir düzenlenin yapılması” diye konuştu. 

DHA

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