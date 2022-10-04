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Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini talep ediyoruz

04 Ekim 2022 Salı 14:05
Sağlık-Sen Başkanı Durmuş: Tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini talep ediyoruz

ANKARA - Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Ayrım yapılmaksızın tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini ve sözleşmeli istihdam türlerine son verilmesini talep ediyoruz. Sözleşmeli çalışanlarımız adına Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak beklentimiz, iş barışını sağlayacak düzenlemenin en kısa sürede yürürlüğe girmesi ve düzenlemenin tüm sözleşmelileri kapsamasıdır” dedi.
 

Sağlık-Sen Başkanı Semih Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak sözleşmeli personelin yaşadığı sorunların son bulması ve kadroya geçirilmesi için yıllardır mücadele ettiklerini söyledi. Durmuş, “6’ncı Dönem Toplu Sözleşme hükmü gereği sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili ilk toplantı geçtiğimiz haftalarda yapıldı. Memur-Sen olarak, 2011 ve 2013 yıllarında olduğu gibi süreli-süresiz sözleşmeliler, vekil ebe-hemşireler, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, ek ders karşılığı çalışanlar gibi tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, 'geçici personel' iken sözleşmeli personel statüsüne geçen (4/c'den 4/b'ye) kamu görevlilerinin hizmet sürelerinin dikkate alınarak eğitim durumlarına uygun kadrolara geçirilmesi de taleplerimiz arasında. Çalışma barışını zedeleyen ve birbirinden çok farklı ekonomik, özlük ve sosyal haklara sahip sözleşmeli türlerine son verilmeli. Kamuda keşmekeşe neden olan ve çalışanlar arasında bitmek bilmeyen bir huzursuzluğa sebep olan sözleşmeli istihdam türleri hem günümüzün Türkiye’sine yakışmıyor hem de birçok sorunu beraberinde getiriyor. Talebimiz, tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve ‘kamu hizmeti memur eliyle verilir’ anlayışına uygun olarak birbirinden farklı istihdam türlerinin sona erdirilmesidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yaptığımız toplantıda da bu taleplerimizi yeniden dile getirdik ve ilgili çalışmamızı sunduk. Ayrım yapılmaksızın tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini ve sözleşmeli istihdam türlerine son verilmesini talep ediyoruz. Sözleşmeli çalışanlarımız adına Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak beklentimiz, iş barışını sağlayacak düzenlemenin en kısa sürede yürürlüğe girmesi ve düzenlemenin tüm sözleşmelileri kapsamasıdır” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SağlıkSen Başkanı DurmuşSözleşmeli Personel
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