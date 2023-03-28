Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.916,06
ALTIN
1.198,92
DOLAR
19,11
STERLİN
23,50
EURO
20,67
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Fiskobirlik Müfettiş Yardımcısı Alacak
Fiskobirlik Müfettiş Yardımcısı Alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 6...
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) Alacak
Maden ve Petrol İşleri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sağlık personeli Nurdağı ve İslahiye'de sağlık taraması gerçekleştiriyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'te sağlık ekipleri, konteyner ve çadır kentleri gezerek sağlık taraması yapıyor.

28 Mart 2023 Salı 11:05
3 Okunma
Sağlık personeli Nurdağı ve İslahiye'de sağlık taraması gerçekleştiriyor

Gaziantep

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden (GİBTÜ) yapılan açıklamaya göre, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor ve hemşireler, depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde konteyner ve çadır kentlerdeki afetzedelerin tedavisini gerçekleştiriyor.
Sağlık personeli, Nurdağı ve İslahiye'de kronik hastalığı olanları tespit edip tedaviye erişmelerini sağlıyor. 
Depremlerin yaşandığı günden itibaren Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde erişkin ve çocuk hastalara yönelik muayene, pansuman, tanı, tetkik, tarama ve tedavi hizmeti gerçekleştiren sağlık personeli, Şahinbey Kız Öğrenci Yurdunda kalan afetzedelerle de ilgilendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, vatandaşların acılarını paylaşmaya ve hafifletmeye çalıştıklarını vurguladı.
Yaraları sarmak adına sürekli sahada olduklarını aktaran Demir, şunları kaydetti:
"Doktorlarımız Nurdağı ve İslahiye'de çadır kentlerde, konteynerlerde, köylerde vatandaşlara sağlık hizmeti veriyor. Yurtta kalan depremzedelere ve deprem sırasında yaralanıp tedavileri hastanemizde tamamlandıktan sonra barınma problemi olan veya rehabilitasyon ihtiyacı olan 900 civarında depremzedeye doktor, psikolog, fizyoterapist ve hemşirelik hizmeti veriliyor. Bu çalışmalarımız ramazan ayı boyunca devam edecektir."

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşNurdağıİslahiyeSağlıkDoktor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soluk borusuna plastik oyuncak kaçan çocuk operasyonla kurtarıldı
Soluk borusuna plastik oyuncak kaçan çocuk operasyonla kurtarıldı
Kalp çarpıntıları başka etkenlerle birleşince inmeye sebep olabiliyor
Kalp çarpıntıları başka etkenlerle birleşince inmeye sebep olabiliyor
Kırık Rehabilitasyonu nedir? Alçı çıktıktan sonra nelere dikkat edilmelidir?
Kırık Rehabilitasyonu nedir? Alçı çıktıktan sonra nelere dikkat edilmelidir?
Sağlık Bakanı Koca'dan sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin açıklama
"Robotik rehabilitasyon" enkazdan yaralı kurtarılan depremzedelere umut oldu
"Robotik rehabilitasyon" enkazdan yaralı kurtarılan depremzedelere umut oldu
Sağlık Bakanı Koca'dan devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan hekimlere ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan hekimlere ilişkin açıklama
Güzellik Uzmanı Dilek Çelik’ten 2023 Yılına Özel Cilt Bakımları
Güzellik Uzmanı Dilek Çelik’ten 2023 Yılına Özel Cilt Bakımları
Kronik öksürüğün nedeni hava kirliliği olabilir
Kronik öksürüğün nedeni hava kirliliği olabilir
Ramazanda "iftar ile sahur arasına bir öğün koyun" tavsiyesi
Ramazanda "iftar ile sahur arasına bir öğün koyun" tavsiyesi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi