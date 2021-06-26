Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1392
ALTIN
502.080
DOLAR
8.7510
STERLİN
12.1402
EURO
10.4450
Dinek Dağı kafe, zipline işleri kiralanacak
Dinek Dağı kafe, zipline...
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
Kalkınma Bankası danışman alacak
Kalkınma Bankası danışman alacak
Uzunköprü Belediyesi otogar yapımı için ihaleye çıktı
Uzunköprü Belediyesi otogar yapımı...
Ordu'da Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi yarışması
Ordu'da Yöresel Mimariye Uygun...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sağlık çalışanları farkındalık için Munzur Çayı’nda rafting yaptı

26 Haziran 2021 Cumartesi 14:03
4 Okunma
Sağlık çalışanları farkındalık için Munzur Çayı’nda rafting yaptı

TUNCELİ - Tunceli'de koronavirüs salgını ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı İle Mücadele Günü’nde farkındalık oluşturmak için Munzur Çayı’nda rafting yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nce organize edilen etkinlikte, sağlık çalışanları Ovacık karayolu Siliç köprüsü mevkiinde bir araya geldi. 'Sağlıklı Toplum, Mutlu Bir Gelecek İçin, Madde Kullanımına Hayır' pankartı açan sağlık çalışanları daha sonra rafting antrenörlerinden eğitim aldı. Kıyafetlerini giyip botlara binen grup, Munzur Çayı’nda 10 kilometrelik parkurda 2 saat süreyle rafting yaptı.

‘SOSYAL FARKINDALIK İÇİN YAPTIK’

İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, uyuşturucu ile mücadele gününde farkındalık oluşturmak için rafting yaptıklarını belirterek, “26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı İle Mücadele Günü'nde, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile beraber, personellerimizle rafting organizasyonu yaptık. Buradaki amacımız, vatandaşlarımızı bilgilendirmek. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında en önemli şey, onun yerine bir aktivite koymaktır. Özellikle şehrimizin güzelliklerinden olan Munzur Çayı'nda vatandaşlarımızı spor yapmaya, sosyal aktiviteleri yapmaya davet ediyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte, sosyal farkındalık oluşturmak için rafting yaptık” dedi.

'SPOR VARKEN GENÇLER UYUŞTURUCUNUN İÇİNDE OLMASIN'

Gençlik Spor İl Müdürü Abdulselam Er ise gençlerin spor yapmasını tavsiye ederek, “Bugün Tunceli gençliği için önemli bir gün. Bu önemli günde farkındalık oluşturmak için biz de İl Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte farklı bir etkinlik yapalım dedik. Bugün 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele Günü. Bugün de gecesini gündüzünü bu işe adayan filyasyon ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Tunceli’nin yüreğimizden akan Munzur suyunda güzel bir rafting programı yapacağız. Rafting sporu için Türkiye’nin en güzel parkuru Tunceli’dedir. Bütün dostlarımızı buraya bekliyoruz. Buyursunlar gelsinler, Tunceli’nin güzelliklerinden faydalansınlar. Spor varken, rafting varken ve sosyal etkinlikler varken, gençlerimizin uyuşturucu içerisinde, olumsuz tavırlar içerisinde olması bizi üzüyor. Bunun için Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordineli çalışıyor. Gençlerimizi etkinliklerimize, tesislerimize ve rafting parkurlarımıza bekliyoruz. Çünkü hayat bu şekilde daha güzel olur” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık çalışanlarıMunzur ÇayıRaftingTunceli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerli VLP aşısında Faz-2 aşamasına geçildi
Yerli VLP aşısında Faz-2 aşamasına geçildi
Pandemide uyuşturucu kullanma yaşı 40'lı yaşlara çıktı
Pandemide uyuşturucu kullanma yaşı 40'lı yaşlara çıktı
"Türkiye'nin Sağlık Turizmi Hacminin Yarısını Saç Ekimi ve Estetik Cerrahi Karşılıyor"
"Türkiye'nin Sağlık Turizmi Hacminin Yarısını Saç Ekimi ve Estetik Cerrahi Karşılıyor"
Aşılama oranı en yüksek 10 il açıklandı 
Aşılama oranı en yüksek 10 il açıklandı 
Prof. Dr. Yavuz: Çocuklar ve 20 yaş altı grupta düşük doz aşı gündeme gelebilir
Prof. Dr. Yavuz: Çocuklar ve 20 yaş altı grupta düşük doz aşı gündeme gelebilir
Turkovac'ın Faz-3 gönüllü uygulaması sürüyor
Turkovac'ın Faz-3 gönüllü uygulaması sürüyor
Kovid-19 Döneminde Medikal işlemlere Talep Arttı
Kovid-19 Döneminde Medikal işlemlere Talep Arttı
Aşı kanser hastalarını yeterince koruyor mu?
Aşı kanser hastalarını yeterince koruyor mu?
Düzce'de 'Delta' varyantı görülen 18 kişi karantinada
Düzce'de 'Delta' varyantı görülen 18 kişi karantinada

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma