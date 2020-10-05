Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1155
ALTIN
473.268
DOLAR
7.7309
STERLİN
10.0446
EURO
9.0842
MESLEK LİSELERİ YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLADI
Son Dakika
MESLEK LİSELERİ YÜZ YÜZE EĞİTİME...
Dolar 7.75 lirada
Son Dakika
Dolar 7.75 lirada
Pompeo: Tüm olasılıklara hazırız
Son Dakika
Pompeo: Tüm olasılıklara hazırız
Ruhsatsız maske üreten iş yerine baskın
Son Dakika
Ruhsatsız maske üreten iş yerine...
Ahmet Çalık, Konyaspor'da
Son Dakika
Ahmet Çalık, Konyaspor'da
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sağlık Bakanlığından Koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotu

SAĞLIK Bakını Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle mücadele ile ilgili yeni kamu spotlarını yayınladı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 09:33
4 Okunma
Sağlık Bakanlığından Koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotu

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüsle mücadeleyle ilgili yeni kamu spotlarını yayınladı. Yayınlanan kamu spotlarında, ilk kamu spotlarında yer alan Taner Ölmez ve Timuçin Esen rol aldı.

Bakan Koca'nın açıklamasında "Taner Ölmez, Bakanlığımızın koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Ölmez, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz.

Timuçin Esen, Bakanlığımızın koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Esen, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKoronavirüsPandemiCovid19Kamu Spotu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Covid-19 kalp krizi ve kalp yetmezliğine yol açabiliyor'
'Covid-19 kalp krizi ve kalp yetmezliğine yol açabiliyor'
Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 441'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 441'e yükseldi
'Pandemide bazı vitaminlerin fiyatı, 20- 30 kat arttı'
'Pandemide bazı vitaminlerin fiyatı, 20- 30 kat arttı'
Koronavirüsün gözden bulaşına 'şeffaf gözlük' önlemi
Koronavirüsün gözden bulaşına 'şeffaf gözlük' önlemi
Pandemi sürecinde yaşlılar ve çocuklarda göz hastalıkları ve görme kaybında artış
Pandemi sürecinde yaşlılar ve çocuklarda göz hastalıkları ve görme kaybında artış
Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 325'e yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 325'e yükseldi
MEME KANSERİNDEN KORKMAYIN! 
MEME KANSERİNDEN KORKMAYIN! 
Bursa'da, koronavirüs aşısı sağlık çalışanına uygulandı
Bursa'da, koronavirüs aşısı sağlık çalışanına uygulandı
'Covid-19'dan iyileşenlerin kardiyak kontrollerinin yapılması gerekiyor'
'Covid-19'dan iyileşenlerin kardiyak kontrollerinin yapılması gerekiyor'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans