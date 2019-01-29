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Sağlık Bakanlığı, Ulusal Beslenme Konseyi'nin kurulacağını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı' kapsamında 9 bakanlık, 7 sivil toplum kuruluşu, YÖK ve RTÜK temsilcilerinin katılımıyla Ulusal Beslenme Konseyi'nin kurulacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Ulusal Beslenme Konseyi'nin kurulacağını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı' kapsamında 9 bakanlık, 7 sivil toplum kuruluşu, YÖK ve RTÜK temsilcilerinin katılımıyla Ulusal Beslenme Konseyi'nin kurulacağını açıkladı.

29 Ocak 2019 Salı 10:31
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Sağlık Bakanlığı, Ulusal Beslenme Konseyi'nin kurulacağını açıkladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, beslenme konusunda bilgi kirliliğinin önüne geçmek, kafa karışıklığına son vermek ve tartışmalı noktaları açığa kavuşturmak için Ulusal Beslenme Konseyi kurulacağı belirtilerek, konsey çalışmalarıyla beslenme okuryazarlığının artırılması, sağlıklı beslenme kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması, gıda güvenliği ve kronik hastalıklarla mücadele kapsamında politikalar geliştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. 

SAĞLIKLI BESLENME DAVRANIŞLARININ GELİŞMESİ İÇİN POLİTİKALAR GELİŞTİRİLECEK

Açıklamada, Ulusal Beslenme Konseyi'nin başlıca görevleri arasında "sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi için politika ve strateji önerileri geliştirmek, önerilerin kurumlarda uygulanmasını tavsiye etmek ve uygulamayı izlemek, sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması ve beslenme konularında araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler önermek, doğrudan veya dolaylı olarak beslenme kaynaklı hastalıklarla ilgili gerekli hallerde bilimsel komisyon kurulmasına karar vermek, sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi ile ilgili konularda toplum eğitimleri, bilgilendirmeleri, bilinçlendirme çalışmaları gibi konularda görüş bildirmek, sağlıklı beslenme, yiyecek ve içecekler konusunda tüketicileri ve özellikle de çocukları yanlış yönlendiren aldatıcı, yanıltıcı algı oluşturucu reklam ve tanıtımlar konusunda gerekli önlem önerilerinde bulunmak, tüketicilerin sağlıklı gıdaya erişme hakkı konusunda bilimsel ve sosyal önlemlerin alınması için görüş ve önerilerde bulunmak" yer aldı.

Açıklamada, konseyin gerektiğinde sağlıklı beslenme, yiyecek ve içecekler ile ilgili konularda bilimsel komisyonlar kurabileceği ve bilim konseyinin raporu doğrultusunda kararlar alacağı belirtildi. 

KONSEYDE 9 BAKANLIK, 7 STK, YÖK VE RTÜK TEMSİLCİLERİ YER ALACAK

Ulusal Beslenme Konseyi'nde, 9 bakanlık, 7 sivil toplum kuruluşu, YÖK ve RTÜK temsilcilerinin yer alacağı vurgulandı. Konseyde yer alacak bakanlık ve kurum ile kuruluşlar ise şöyle;

Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu, Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu, Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Tüketici Dernekleri Federasyonu, Türkiye Diyetisyenler Derneği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde özel sektör temsilcilerinin de konseye davet edilebileceğini belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Beslenme Rehberinin ise kısa süre içinde yayınlanacağı duyuruldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıBeslenme
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