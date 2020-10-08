Sağlık Bakanlığı'ndan flaş 'aşı' açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanarak, salgınla ilgili son gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi. Öncelikli olarak Türkiye'de, dünyayla hemen hemen eş zamanlı şekilde yürütülen aşı geliştirme çalışmalarında gelinen noktanın görüşüldüğü aktarılan açıklamada, "İnsan üzerinde ilk uygulamalara en yakın 5 aşının geldiği aşama Bilim Kurulu üyeleri ile ele alınmış, araştırma ürünü olarak üretilen ilk aşının detayları ve diğer 4 aşıda izlenecek aşamalar değerlendirilmiştir. Hayvan deneyleri tamamlanan aşı adayları için GMP (İyi İmalat Prosedürleri) sertifikasyonu bulunan tesiste ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği, diğer 4 aday için de üretimin yakın olduğu görüşü değerlendirmelerde netlik kazanmıştır" denildi.

'TEST SAYISININ ARTIRILMASI KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARILDI'

TÜİK ile birlikte yürütülen tarama ve tespit konularının da ele alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK ile iş birliği içinde yürüttüğümüz 'Toplumsal Bağışıklık ve İnsidans (Görülme Sıklığı) Taraması' çalışmasının tekrarlanarak, antikor seviyesi ölçümüyle bağışıklığın tespiti, PCR testi ile aktif vaka oranının yeniden değerlendirilmesi konusu toplantının diğer bir gündem maddesi olarak ele alınmıştır. Çalışmanın tekrarının pandeminin seyrini daha net çizgilerle değerlendirme açısından faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır. Bilim Kurulu üyeleri ile tarama testleri politikamız da değerlendirilmiştir. Testlerin yaygınlaştırılarak, temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının daha da artırılması yönünde görüş birliğine varılmıştır."