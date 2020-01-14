Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
120249
ALTIN
291.018
DOLAR
5.8760
STERLİN
7.6371
EURO
6.5465
Bana 'Fernando Çalımbay' diyorlar
Bana 'Fernando Çalımbay' diyorlar
Sahte engelli raporu çıkaran şüphelilere operasyon
Sahte engelli raporu çıkaran şüphelilere...
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Trump sahaya indi
Trump sahaya indi
'Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama
'Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması

Sağlık Bakanlığı, İlaç Takip Sistemi (İTS) ile her kutu ilacın imalattan satışa kadar tüm seyrinin takip edildiğini, satış ve kullanım blokajı uygulanan ilaçların sağlık kuruluşlarında kullanılmasının mümkün olmadığını ve vatandaşların endişe duymasını gerektirecek bir durum bulunmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması

Sağlık Bakanlığı, İlaç Takip Sistemi (İTS) ile her kutu ilacın imalattan satışa kadar tüm seyrinin takip edildiğini, satış ve kullanım blokajı uygulanan ilaçların sağlık kuruluşlarında kullanılmasının mümkün olmadığını ve vatandaşların endişe duymasını gerektirecek bir durum bulunmadığını açıkladı.

14 Ocak 2020 Salı 08:00
7 Okunma
Sağlık Bakanlığı'ndan anestezi ilacı açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazı ile ilgili bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberler ve yorumlar sonrasında konunun tam olarak anlaşılması için açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Endoskopi ve kolonoskopi esnasında kullanılan propofol etken maddeli anestezi ilacının belirlenmiş serileri ile ilgili olarak daha önceden TİTCK tarafından kurumun internet sitesinde sağlık çalışanlarına yönelik duyurular ilan edilmiştir. 9 Ocak 2020 tarihli resmi yazıda da İl Sağlık Müdürlüklerine daha önceden yapılmış uyarılar hatırlatılarak, İlaç Takip Sistemi üzerinden satış engeli uygulanan serilerin kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir" denildi.

İlaç Takip Sistemi ile ilgili bilgilerin de paylaşıldığı açılamada, şu ifadeler yer aldı:

"İlaç Takip Sistemi (İTS) ile her kutu ilacın imalattan satışa kadar tüm seyri takip edilmektedir. Bu sistem sayesinde satış ve kullanım blokajı uygulanan ilaçların sağlık kuruluşlarımızda kullanılması mümkün olmadığından, vatandaşlarımızın endişe duymasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıİTSIlaçAnestezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı, o anestezi ilacının kullanımını durdurdu
Sağlık Bakanlığı, o anestezi ilacının kullanımını durdurdu
Ofis Çalışanları En Çok Miyofasiyal Ağrıya Dikkat! 
Ofis Çalışanları En Çok Miyofasiyal Ağrıya Dikkat! 
Çift kol nakilli Yusuf Oğuz, taburcu edildi
Çift kol nakilli Yusuf Oğuz, taburcu edildi
"Domuz gribi virüsü bulaştığı yüzeyde 8 saat kalıyor"
"Domuz gribi virüsü bulaştığı yüzeyde 8 saat kalıyor"
Nefes borusundaki tümör ses tellerine zarar vermeden çıkarıldı
Nefes borusundaki tümör ses tellerine zarar vermeden çıkarıldı
Verem önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır…
Verem önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır…
İdrarda ağrısız kanama ve pıhtıya dikkat
İdrarda ağrısız kanama ve pıhtıya dikkat
Obezite ilaçlarını kullanmadan önce bunlara dikkat
Obezite ilaçlarını kullanmadan önce bunlara dikkat
Kalp krizinde, kadınlar farklı belirti veriyor
Kalp krizinde, kadınlar farklı belirti veriyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans