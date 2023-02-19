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Sağlık Bakanı Koca: Deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesinde açıklamalarda bulundu.

19 Şubat 2023 Pazar 18:58
Sağlık Bakanı Koca: Deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, deprem bölgesinde musluk suyu kullanımına ilişkin, "Valilik ya da kaymakamlıkların 'musluk suyu içilebilir' duyurusuna kadar, içme ve diş fırçalama için ambalajlı sular tercih edilmelidir." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmadığını bildirdi.

Koca, Depremden etkilenen köylere doktor, ilaç ve yardım malzemelerinin ambulanslar ve UMKE araçlarıyla götürüldüğünü söyledi.

AA

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