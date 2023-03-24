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Sağlık Bakanı Koca'dan devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan hekimlere ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devlet hizmeti yükümlülük süresinin bitimine 6 ay kalan hekimlerin, sözleşmeli pozisyona geçebileceğini bildirdi.

24 Mart 2023 Cuma 14:25
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Sağlık Bakanı Koca'dan devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan hekimlere ilişkin açıklama
Ankara

Koca, sosyal medya hesabından devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan hekimlere ilişkin açıklamada bulundu.

"Yükümlülük sürelerinin bitimine 6 ay kalan hekimler, sözleşmeli pozisyona geçebilecek." ifadesini kullanan Koca, 23 Ocak'ta yürürlüğe konulan genelgeyle devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan tabip, anadal uzman tabip ve yandal uzman tabiplerinin, 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli pozisyona geçmelerinin, yükümlülük sürelerinin bitimine 6 ay kalması şartına bağlandığını belirtti.

Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yeni hazırlanan genelge ile mevcut kısıtlama, deprem sebebiyle OHAL ilan edilen illere atanan, atanacak ve halihazırda çalışan devlet hizmeti yükümlüleri için kaldırılarak çalıştıkları yerde boş pozisyon olması halinde yükümlülük sürelerinin son 6 ayı beklenmeden 31 Aralık 2023 tarihine kadar başvurmaları halinde, sözleşme imzalamalarına imkan tanınmaktadır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaDevlet Hizmeti
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