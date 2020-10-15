Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1179
ALTIN
484.145
DOLAR
7.9361
STERLİN
10.2555
EURO
9.2799
GÜZELLİK UZMANI TAKI TANITTI
Önoğlu, güzelliğiyle göz kamaştırdı
TÜRKİYE’NİN İLK SANAL FOTOĞRAF FESTİVALİ BAŞLIYOR
16-24 Ekim tarihleri arasında
Hattat Ahmet Bursalı & “Şifa” Sergisi
Şifa sergisi 22 Kasım‘a kadar açık
Marmara Adası’nın beyaz mermerleri heykele dönüşüyor
Marmara Adası’nın beyaz mermerleri heykele...
Yine büyük bir karakter gösterdik ve geri döndük
Yine büyük bir karakter gösterdik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sadece baş dönmesi koronavirüs belirtisi olabilir mi?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili Prof. Dr. Arif Şanlı, baş dönmesinin tek başına koronavirüs belirtisi olabileceği iddiasında bulundu. Prof. Dr. Şanlı, “Pandemi döneminde baş dönmesi olursa bunun Covid-19’a bağlı olabileceğini akılda tutmakta fayda var. Koronavirüs kulaktaki sinir hücrelerini de etkileyerek baş dönmesi ve denge bozukluğuna neden oluyor” dedi.

15 Ekim 2020 Perşembe 12:05
9 Okunma
Sadece baş dönmesi koronavirüs belirtisi olabilir mi?

İSTANBUL - Koronavirüs salgını dünya çapında etkisini sürdürürken, bununla ilgili yapılan çalışmalar da hala devam ediyor. En yaygın belirtileri arasında ateş, kuru öksürük, yorgunluk olan hastalık, bazen de belirti vermiyor. Emsey Hospital’dan Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Arif Şanlı, baş dönmesinin yan bulgular olmadan koronavirüs belirtisi olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Şanlı, “Çin’de, Avrupa ve Amerika’da yapılan son çalışmalarda farklı şikâyetlerle gelen hastalar da oluyor.Bu durumu özellikle vurgulamak gerekir. Bunlardan en önemlisi bizim açımızdan baş dönmesidir. Kulak aynı zamanda denge organıdır ve kulak patolojilerinde hastalarda şiddetli baş dönmeleri, bulantı ve kusmalar olabilir. Bir koronavirüs hastası ateşi, burun akıntısı, öksürüğü olmadan sadece baş dönmesiyle başvurabiliyor. Bu açıdan gözden kaçırmamak gerekir” diye konuştu.


 

“KANA KARIŞARAK SİNİR DOKUSUNA ETKİ EDİYOR”


 

Koronavirüs hastalarının Kulak Burun Boğaz bölümüne çok sık başvuru yaptığına dikkat çeken Prof. Dr. Şanlı, “Genelde bu belirtiler ateş, öksürük, nefes darlığı şeklinde görülüyor. Koronavirüs grip, nezle yapan virüsler gibi aynı belirtileri yapıyor. Bu hastalar bize burun tıkanıklığı, hapşırma, burun akıntısıyla birlikte herhangi bir nezle hastası gibi başvurabiliyor. Koronavirüs kana karışabiliyor, beyin dokusuna geçebiliyor ve sinir dokusunu da seven bir virüs. Direkt sinire yayılabiliyor. Belirtiler arasında koku alamama söz konusu. Koku ve tat alma bozukluğu tamamen sinir sistemi etkilemesinden kaynaklanıyor ve bu koku merkezi yoluyla da beyne geçiyor. Aynı şekilde kulaktaki sinir hücrelerini de etkileyerek denge bozukluğuna neden oluyor. Sinir sistemine afinitesi (çekim gücü) var. Vestibüler nörit (denge sinir iltihabı) dediğimiz bir hastalık var. Bu da nörolojik bir hastalıktır. Denge siniri virüs tarafından istila ediliyor ve bu şekilde baş dönmesine neden oluyor” ifadelerini kullandı.


 

ÇİN’DE VE İSPANYA’DA BU TÜR VAKALAR VAR


 

Virüsün kulakla el teması ile geçmediğini, kan yoluyla vücuda geçerek sinir hücrelerini sardığını vurgulayan Prof. Dr. Şanlı, bu tür vakalara rastlandığına dikkat çekerek, “Çin’de 78 yaşında bir hasta direkt baş dönmesiyle hastaneye başvurmuş. Bulantı, kusma, dengesizlik ve işitme kaybı görülmüş. Bu hastaya yapılan test ise pozitif çıkmış. Ateş, baş ağrısı gibi başka hiçbir belirti gözükmemiş. Yine İspanya’da 20 yaşında bir genç hasta da aynı şekilde şiddetli baş dönmeleri, kulaklarda dolgunluk hissi ve işitme kaybı ortaya çıkmış. Grip hastalarında da baş dönmesiyle birlikte ani işitme kaybı görürüz. Bu durum koronavirüs için de geçerli. Bu konuda henüz çok yaygın yayınlar yok. Bunu bir mesaj olarak halkımıza iletmekte yarar var. Pandemi döneminde baş dönmesi olursa bunun Covid-19’a bağlı olabileceğini akılda tutmakta fayda var” dedi.


 

BAŞ DÖNMESİNİN BİRÇOK SEBEBİ VAR


 

Baş dönmesinin önemli bir sorun olduğunu ve altında yatan birçok sebep olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şanlı, sözlerini şöyle tamamladı:


 

“Baş dönmelerinin çoğu kulakla ilgilidir. Kulak işitme organı olmasının yanı sıra denge organıdır. Bunların en önemlisi ve halk arasında da yaygın olarak bilinen ‘kristal oynaması’dır. Bu baş dönmeleri kısa süreli ama çok şiddetlidir.  Kulaktaki sıvı basıncının artmasına bağlı meniere hastalığı dediğimiz; şiddetli ve saatlerce süren baş dönme atağı olur. İşitmeyi düşürür ve doluluk hissi yapar. Bunun dışında denge siniri iltihaplanmasına bağlı baş dönmeleri de karşımıza çıkmaktadır.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Baş Dönmesi Koronavirüs Belirtisi MiProf. Dr. Arif ŞanlıKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık çalışanlarının Kovid-19’dan korunmasında robotla mücadele dönemi
Sağlık çalışanlarının Kovid-19’dan korunmasında robotla mücadele dönemi
“Dünyada ölümlerin yüzde 10’u alkol kullanımından gerçekleşiyor”
“Dünyada ölümlerin yüzde 10’u alkol kullanımından gerçekleşiyor”
Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı
Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı
Hem Anneleri Hem de Bebekleri Gülümseten Yeni Reklam Filmi Karşınızda! 
Hem Anneleri Hem de Bebekleri Gülümseten Yeni Reklam Filmi Karşınızda! 
“Baş ağrıları beyin tümörünün habercisi olabilir”
“Baş ağrıları beyin tümörünün habercisi olabilir”
Kovid ve grip testi aynı anda yapılarak grip salgınında da yol haritası çizilecek
Kovid ve grip testi aynı anda yapılarak grip salgınında da yol haritası çizilecek
Salgında can kaybı 8 bin 957'ye yükseldi
Salgında can kaybı 8 bin 957'ye yükseldi
'Yağmurda ıslanan maske özelliğini kaybeder'
'Yağmurda ıslanan maske özelliğini kaybeder'
Çocuklar için kokulu kırtasiye malzemeleri uyarısı
Çocuklar için kokulu kırtasiye malzemeleri uyarısı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma