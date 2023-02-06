Saç Uzmanı Ahmet Çoban’dan 'Doğru Bilinen Yanlışlar'

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kısa Boylu Kadınların Doğru Bildiği Yanlış!

Kısa boylu kadınlara hep saçlarını uzatmaması söylenir. Halbuki bu kadar kesin bir kural hiç de geçerli değil. Çünkü bazen kısa boyluolmasına rağmen uzun saçı çok da iyi taşıyanlarla karşılaşırız. Önemli olan boyunuz değil omuz genişliğinizdir. Eğer omuzlarınız genişliğiniz vücudunuz ile orantılı ise uzun saç size yakışacaktır. Ama eğer dar bir omuz yapısına sahipseniz saç boyunu omuz hizasında bırakmakta fayda var. Çünkü vucüt orantısını iyice bozma riski var.

Omuz Genişliği ve Boyun Uzunluğu omuz genişliği saç boyu konusunda belirleyici noktalardan biri Boyunuz ne olursa olsun eğer dar bir omuz yapısına sahipseniz saçınızı omuz üzerinde tutmanızı öneririm. Bana bir türlü uzun saç yakışmıyor diyorsanız neden bu olabilir.Bir de boyun ölçüsü önemli bir rol oynuyor. Eğer uzun bir boyna sahipseniz yine uzun bir kesim size yakışacaktır. Aksi takdirde çok daha basık gösterecektir.

Kakül Neden Bazılarına Çok Yakışır?

Kakül son dönemde çok revaçta biliyorsunuz. CurtainBangs ve BottleneckBangs trendleri geçen sezonTürkiye’de bizim öncülüğünü yaptığımız ve ünlü isimlere kadar çoğu insanı etkisine almış bir akım oldu. Bu sene de popülerliğini koruyor. Ama siz yine bana yakışır mı diye düşünürken klişelere takılmayın. Size uzun yüzlere yakıştığı söylenecektir. Ama aslında belirleyici 3 nokta var. Alın, şakak genişliği ve yanak yapısı. Eğer uzun bir yüze rağmen geniş bir şakak yapısına sahip değilseniz kakülönermiyoruz. Yüzünüzü daha da kapatacaktır. Eğer şişkin bir yanak yapınız varsa kakül yüzünüzü daha geniş gösterecektir.

Küllü Saç Sevdasına Kapılmayın

Türk kadınlarının çoğunun saçları ve ciltleri sıcak tabanlı. Bu saçların ihtiyacı olan yine sıcak tonlar. Ama daha çok Kuzey Avrupa kökenli Hollywood yıldızlarının saçlarından ilham alıyoruz ve kendimizde küllü tonlar hayal ediyoruz. Halbuki hangi boyayı kullanırsanız kullanın tüm boyalar yıkandıkça solar, sülfatsız bitkisel şampuanlar ve Leave-in Treatment gibi ürünlerle bunu yavaşlatsak da saçın tonunda kızarmalar olur. Bu nedenle eğer saçlarınız daha sağlıklı olsunistiyorsanız alt tonuna uygun bir renk seçin ve böylece aşırı kimyasala maruz bırakmadan, hasardan koruyun.

TV ve Sinemada Gördüğümüz Ünlüler Gerçekleri Tam da Yansıtmıyor

Bazen uzun boya sahip bir starın saçlarını kısa kestirdiğini görüyoruz. Uzun boylu kadınlara genel olarak uzun saç yakışır. Buna o yıldız isimler de dahil aslında. Ama biz onları sadece bizimle paylaştıkları Instagram karelerinde sadece yüz, belki portreleri kadar görüyoruz. Halbuki normal hayatta görmek çok farklı. TV yapımları ve sinemada görsek bile burada da kamera açıları devreye giriyor.O nedenle ünlü isimleri örnek alırken dikkatli olmakta fayda var.