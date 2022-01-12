Saç kraliçesi Songül Alcı’dan televizyon projesi geliyor…

HABER: DİNÇER KARACALAR

21 yıllık Sağlık Yönetimi kariyerinde uluslararası pek çok başarıya imza atan, “Saç Ekimi Yöneticisi” alanında da 3 ödülü bulunan Songül Alcı 2022 yılına yeni projelerle giriş yaptı. Önümüzdeki ay ATV Avrupa kanalında sağlık programı yapmaya hazırlanan Alcı, aynı anda birkaç kişilik iş yapmayı sevdiğini söyleyerek, ”Mesleğimi seviyorum. Çok girdili çok alanla muhatap, çok uzmanlık isteyen ve en muntazam olması gereken bir işi yapıyorum; Sağlık Turizmi, uçak biletleri, oteller turlar, gruplar, geziler, hastanede ameliyat organizasyonu, saç ekimi koordinatörlüğü, ameliyat organizasyonları, ameliyatlara girmek, hasta bilgilendirme ve işlem sonu takipleri. Yine klinik yönetimi, sağlık personeli, tercümanlar, işleyiş, pazarlama ve sosyal medya yönetimi, her bir birimin başında yetkilisi var ise de ben fazla mükemmeliyetçi olduğumdan her yerde olmayı severim. Ayrıca uluslararası alanda tanınan Trawellmed sağlık turizmi şirketinin de kurucusuyum. Hep 5 kişilik iş yapmayı sevmişimdir. Duramam, biyonik kadın derler bana. Medyayla uzun yıllardır hep iç içeyiz. Pek çok gazete, haber sitesi ve televizyonda alanımızda ilgili önemli demeçler verdim. Manşetteyiz’de köşe yazıyorum. Saç ekimi, estetik ve sağlık konularında düzenli olarak bilgilendirici içerikler üretiyorum. Bu bilgilendirmeleri bu yıl televizyona taşıyacağım. Bu yıl için de harika planlarım var. Bunlardan biri televizyon programıydı. Yeni yıla televizyonla start veriyorum.” dedi.

YURT DIŞI PROJELERE AĞIRLIK VERECEĞİZ

Başta İspanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde tanınan ve İspanyollar tarafından Saç Kraliçesi olarak adlandırılan Songül Alcı 2022’de yurt dışı hedeflerine ağırlık vereceklerini açıklayarak yabancı ülkelerde tanıtım faaliyetlerini attıracaklarını ifade etti. Türkiye’de sağlık turizminin kurumsal anlamda ilk girişimcileri arasında yer alan Songül Alcı,” Yeni ülkelere ve yeni hastalara ulaşarak sadece insanların saç sorunlarını çözmekle kalmayacağız, ülke ekonomisine katkı sağlamak için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” Şeklinde konuştu.