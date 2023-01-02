Saç ekimi trendi sanat ve bilimle büyüyor

Ağırlıklı Avrupa olmak üzere 100'ün üzerinde ülkeden Türkiye'ye saç ektirmeye geliyor. Japonya, Kore, Avustralya ve Kanada'dan bile akın akın insanlar gelmeye başladılar. Uluslararası reklamların da çok önemli etkisi oldu. Mesela İspanya’da geçtiğimiz aylarda vizyona giren “Por los pelos” adlı İspanya'dan saç ekimi için Türkiye'ye gelen üç turistin filmi vizyona girdi. Filmin bazı sahneleri İstanbul Şişli’de bulunan Serkan Aygın Kliniği Doku Medikal’de çekildi. Film vizyona girince gelen İspanyolların da sayısı da hızla artmaya başladı.

Dr. Serkan Aygın’la saç ekimi için yeni geliştirdikleri teknolojiyi, saç ekimini nasıl saç tasarımına dönüştürdüklerini konuştuk.

Saç ekimi için geliştirdiğiniz teknoloji ve farklılıkları nelerdir?

Saç ekiminde en önemli şey planlamadır. Saç ekimi bir çeşit mühendislik demektir. Yüzeydeki saç problemi ve ona ekeceğimiz saç sayısı aslında tamamen matematiksel bir planlama gerektirir. Biz en büyük eforu bu analizi iyi yapmaya veriyoruz. Saç ekiminin yapılacağı yüzey 3 boyutlu olduğundan patenti bize ait olan, yüksek teknolojili bir cihaz olan “Doku Stüdyo Ark”ı geliştirdik. Yani hem tasarımıyla hem fonksiyonuyla hem de yazılımıyla tamamen bize ait bir cihaz ürettik.

Operasyon kısmında ise biz mikromotor ve DHI dediğimiz tekniğin uçlarıyla operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Şimdi akın akın insanlar saçları için Türkiye’ye gelirken ve gerçekten çok başarılı sonuçlarla ayrılırken DHI ekim tekniğinde hayati rolü üstlenen cihazları da bir üst seviyeye taşıdık, AR-GE yarımlarımızla geliştirmeye devam da ediyoruz. Mevcut teknolojiyi her anlamda kusursuz hale getirdik. Doku Medikal’in yaptığı en önemli farklılık yurtdışından getirilen cihazlar yerine yüksek yatırımla tasarlayıp ürettiğimiz kendi teknolojik cihazlarımız. Bu kadar hassas cihazların kusursuz seviyeye gelmesi iyi bir mühendislik çalışması gerektiriyordu, biz de bu yatırımı yapmaktan kaçınmadık. Sonuçlar bu yüzden beklentilerin çok üzerinde. Saç ekim sektörü çok büyüyebilecek bir sektör. Biz Türkiye olarak daha uzun yıllar bayrağı taşımaya kararlıyız.

Dünyadan akın akın insan Türkiye’ye saç ektirmeye geliyor!

Doku Medikal neden kendi teknolojisini geliştirme kararı aldı?

Türkiye’de saç ekiminde çok sayıda kuruluş ve hastane var. Bizi onlardan ayrıştıracak en önemli nokta, yapay zekâyı da kullanarak tasarladığımız 3D modelleme sistemimiz. Saç ekimini böylece daha konforlu bir hale getirdik. Doku Stüdyo Ark kısa sürede net sonucu hasta ile hekime sunabiliyor. Kişinin cihaza girmesinden itibaren modelin tamamlanması sadece 30 saniye sürüyor. Sonraki 60 saniye içinde de 360 derece fotoğrafları çekiliyor. Saç kalitesinin ölçüldüğü trikogram adımı ise yaklaşık 3-4 dakika sürüyor. Tüm sonuçlar doktor ve hastaya 5-10 dakika içinde sunularak en uygun işlem için planlama yapılıyor.

Saç ekimi sizin dokunuşunuzla hangi yöne evrildi?

Saç ekiminde bizi ayıran saç konusuna sadece ekim olarak değil, tasarım olarak bakmamız. Saç tasarımı içinde hem matematik hem sanat barındırıyor.

Amaç ekilen saçın kalıcı olması değil mi? Bu nasıl gerçekleşiyor?

Saç dökülmesine neden olan DTH hormonlarına duyarlı olan reseptörlerdir. Ekilen saçlar, bu reseptörlerin çevresel etkilere bağlı olarak zarar görüp görmeme durumuna göre başarılı olur. Düzenli bakım yaparak, beslenme düzenine dikkat ederek, ekilen saç ömür boyu kalıcı hale gelir.