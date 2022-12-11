Robotik yürüme cihazıyla sağlıklarına kavuşuyorlar

DİYARBAKIR (DHA)

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde her iki bacağında da sorun olup yürüme güçlüğü yaşayan ve felç olan hastalara uygulanan robotik rehabilitasyon sayesinde 7 yılda 1500 hastanın yüzde 90’ı sağlığına kavuştu.

Hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Murat Baloğlu, “Hasta bu cihazın hem aktif hem de pasif çalışma sürecine katıldığı için kas güçlülüğünü sağlıyoruz ve hastayı uzun süre yerine kısa zamanda iyileşmesine çekmiş oluyoruz. Bu anlamda hastaya psikolojik destek de vermiş oluyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 7 yıl önce Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderilen robotik yürüme cihazıyla her iki bacağında sorun olup, yürüme güçlüğü yaşayanlar ve felç olan hastaların büyük bölümü uygulanan tedavinin ardından yürümeye başladı.

7 yılda Diyarbakır’dan ve bölgeden gelenlere uygulanan tedaviyle 1500 hastadan yüzde 90’ı sağlığına kavuştu. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Murat Baloğlu, her iki bacağında sorun olan ve yürüme güçlüğü yaşayan hastaların en kısa zamanda kaslarını geliştirmek için robotik rehabilitasyonun önemli bir etken olduğunu söyledi.