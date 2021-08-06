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Rize’de vakalar arttı, hastanelerde ilave servisler açılıyor

06 Ağustos 2021 Cuma 13:22
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Rize’de vakalar arttı, hastanelerde ilave servisler açılıyor

RİZE - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı güncel koronavirüs risk haritasında, en çok vaka görülen iller arasında 9’uncu sırada yer alan Rize’de ilave Covid-19 servisleri açılmaya başlandı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ)  Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, “İki Covid-19 servisimiz dolduğu için hastane olarak üçüncü servisi de açma hazırlığına başladık” dedi.

Doğu Karadeniz'de çay ve fındık hasat sezonu ile birlikte başlayan göçlerle koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın illere göre açıkladığı, 24-30 Temmuz haftasının koronavirüs risk haritasında Rize’nin 100 bin kişide görülen vaka oranı 243,64 oldu. Ülke genelinde güncel haritada en çok vaka görülen iller arasında 9’uncu sırada yer alan kentte hastanelerde ilave Covid-19 servisleri açılmaya başlandı.

'ÜÇÜNCÜ SERVİSİ AÇMA HAZIRLIĞIMIZ BAŞLADI'

RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, özellikle bu hafta içerisinde koronovirüs hasta sayısında ciddi bir artış olduğunu belirterek “Temmuz ayında iki tane Covid-19 servisimiz vardı ve biz bunlardan bir tanesini ‘kapatabilir miyiz’ diye düşünüyorduk. Vakalarımız azalmıştı. 7 yatağımızda 15  gün kadar hiç hastamız olmadı. Son iki gündür Covid-19 yoğun bakımımız dolu. Bunun yanı sıra iki tane Covid-19 servisimiz de dolduğu için hastane olarak üçüncü servisi de açma hazırlığına başladık” diye konuştu. 

‘HASTALARIMIZ AŞISIZ VATANDAŞLAR’

Vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyaran Doç. Dr. Demiral, “Yaz dönemindeki hareketlilik bizi biraz daha dikkatli olmak zorunda bırakacak. Bunu bireyler olarak yapmalıyız. Toplu alanlarda pandemi ortadan kalkana kadar maskeyi vücudumuzun bir parçası olarak kullanmak zorundayız. Öte yandan biz aşısız vatandaş sayısında bir azalma bekliyoruz. Aşılanmaya dönük ciddi talebimiz var. Baktığımız zaman vakalarda ve hastane yoğun bakım yatışlarında da aşısız vatandaşların çoğunluğunu görüyoruz. Bu durum sadece Rize ilinde değil diğer illerde de aynı durumda. Aşılanmayan vatandaşlarımızın bir an önce aşılanması gerekiyor. Diğer tedbir olarak da sosyal, kalabalık alanlarda maskeyi ihmal etmemeliyiz. Halkımızdan destek bekliyoruz” dedi. 

‘PANDEMİ DAHA BİTMEDİ’

Rize'de oturanlardan Seval Şen “Bayramda çok kalabalık oldu. Dışarıdan gelenlerle daha ilk günden zaman geçirdik. Maskeye de eskisi kadar dikkat etmiyoruz” dedi. Hüsnü Adıgüzel ise “Toplumda biraz gevşeme oldu mu herkes buna ayak uyduruyor, halbuki hala pandemi bitmedi. Herkesin duyarlı olması lazım yoksa vakalar çok daha yukarılara çıkacak” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vaka ArtışıRizeHastaneler
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