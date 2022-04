Rize'de 10 koronavirüs servisinden 8'i kapandı

RİZE - Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Covid-19 risk haritasında uzun süre ilk sıralarda yer alan Rize'de, vakaların düşüşü ile 2'si yoğun bakım ünitesi toplam 8 koronavirüs servisi kapatıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, "Bir süre daha hastalarımıza ve vatandaşlarımıza aşılamayı öneriyoruz" dedi.



Covid-19 risk haritasında en çok vaka görülen iller sıralamasında uzun süre ilk sıralarda yer alan Rize'de, son aylarda gerileme başladı. Vakaların düşüşü ile birlikte koronavirüsle mücadele için ayrılan 3 yoğun bakım ünitesinden 2'si, 7 normal servisinden de 6'sı kapatıldı.



'COVİD-19 SERVİS SAYIMIZ 1'E DÜŞTÜ'



RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, pandeminin bitmediğini fakat çok güzel gelişmeler yaşandığını belirterek, "Gerek bizim ilimizde gerek komşu illerde ve Türkiye genelinde de oranların düştüğünü biliyoruz. Şu an itibarıyla bizim 6 hastamız var. Covid-19 servis sayımız 1'e düşmüş durumdayız. Yine yoğun bakımda da 3 tane hastamız var. Bu rakamlar çok daha fazlaydı. 550 yataklı hastanemizin 100 yatağını Covid hastaları için ayırmıştık. Covid'in pik yaptığı dönemde yoğun bakımlarımızın da 3 tanesini bu hastalar için ayırmıştık. Yatış problemi yaşıyorduk. Şu anda bugünler; 2 yıldır bir sağlık yöneticisi olarak, vatandaş olarak özlemle aradığımız, mutlu olduğumuz günler. Çünkü artık bizi herhangi bir klinikten, acilden veya çevreden 'Yer bulamıyoruz' diye arayan telefonlarımız yok, bu anlamda mutluyuz" diye konuştu.



SON AŞIDAN SONRA '6 AY' UYARISI



Vatandaşlara aşı takvimine uymaları gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Demiral, "Bir süre daha hastalarımıza ve vatandaşlarımıza aşılamayı öneriyoruz. Aşılamayı bakanlığımız da öneriyor, tavsiye ediyor. Özellikle son aşıdan itibaren 6 ay geçen hastalarımıza, tekrardan bir doz aşı yaptırması bizim için elzem. Bizler sağlık yöneticisi olarak kendi takviminizi takip ediyoruz. Uygun süre geldiğinde tekrar aşımızı yaptıracağız" dedi.



Pandemide çok planlı bir şekilde mücadele edildiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Sabri Balık da "Uzun bir Covid-19 süreci yaşadık. Servislerde yoğun şekilde Covid-19 hastaları yatırıldı. Hastanenin bütün enerjisi, Covid-19 ve acil hastalara verildi. Tüm ekip olarak, bu süreçte herkes oldukça yoruldu. Şu aşamada tekrar servislerimize döndük, elektif hastaları kabul etmeye başladık. Şu an her şey kontrol altında" ifadelerini kullandı.



‘2 YIL ÇOK YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIK’



Göğüs ve Genel Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi Fatma Macit ise "23 Mart 2020'de bizim servisimiz Covid-19 servisine çevrildi. 2 yıldır aktif bir şekilde Covid-19 servisinde çalışıyoruz. Gerekli eğitimlerimizi aldık. 2 yıl çok yoğun bir şekilde çalıştık. Yeri gelince yer kalmadığı için hastalar çift yatmak zorunda kaldı, kayıplar yaşadık. Aşının desteği ile bugüne geldik. 2 yıl sonra Covid-19 servisimiz kapandı. Yine eskisi gibi göğüs ve genel cerrahi olarak çalışmaya başladık, çok mutluyuz" dedi.