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'Ramazan’da tatlıyı sütlülerden seçin'

Ramazan ayında tatlı tüketimi konusunda uyarılarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Bahtınur Yılmaz, “İftardan sonra ağır şerbetli tatlılar yerine, 1-2 saat geçtikten sonra sütlü tatlılar veya meyvelerin tercih edilmesi daha uygun olur. Bu sayede daha hafif bir öğün alınarak kilo kontrolü de sağlanmış olur” dedi.

11 Nisan 2022 Pazartesi 09:36
'Ramazan’da tatlıyı sütlülerden seçin'

Ramazan ayında tatlı tüketiminin diğer aylara kıyasla daha arttığının altını çizen İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, iftardan sonra tatlı tüketmek isteyenlere sahurda reçel, bal, pekmez gibi şekerli ürünlerin tüketimini sınırlandırmalarını önerdi.

Ramazan’da uzun saatler aç kalınacağı için oluşacak kan şekeri düşüklüğü sebebiyle tatlı krizleri yaşanmasının normal olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yılmaz, “Şeker hastalığınız yoksa, gün aşırı sütlü olanlar daha ağırlıklı olacak şekilde porsiyon aşımı yapmadan tatlı tüketebilirsiniz” diye konuştu.

TATLIYI HAFTADA 2 PORSİYONLA SINIRLANDIRIN

Dyt. Bahtınur Yılmaz, “Diyabet hastalığımız var veya kilo vermeye çalışıyorsak; tatlı tüketimimizi haftada 1-2 porsiyon ile sınırlandırmalıyız. Diğer günler sahur ve iftardan sonra ara öğün olarak taze ve kuru meyveler yanına da kuruyemiş ekleyerek ara öğün yapabiliriz” açıklamasında bulundu.

SU TÜKETİMİNE DAHA FAZLA DİKKAT ETMELİ

Ramazan’da katı yasaklar uygulamak yerine, herkesin porsiyon kontrolünü uyarak ve mevcut kronik hastalıklarına dikkat ederek beslenmeye dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Dyt. Yılmaz, şunları söyledi:

“Ramazan ayı boyunca iftardan sonra şerbetli ve hamurlu tatlılar yerine, aradan 1-2 saat geçtikten sonra sütlü tatlılar, meyve tatlıları, güllaç, aşure gibi daha hafif tatlıları tercih edebilirsiniz. İftardan hemen sonra aşırı tatlı isteğiniz olursa, birkaç adet kuru incir veya kuru kayısı ile bu isteği bastırabilirsiniz. Oruçlu olduğumuz uzun saatler boyunca su içemeyeceğimizden sahur, iftar ve iftar sonrasında ortalama 2-2,5 litre su tüketmeye de özen göstermeliyiz. Tatlıyı sık tüketenler özellikle su tüketimine daha da dikkat etmelidir.”

KENDİNİZ EVDE YAPIN

Tatlı tüketiminde göz önünde bulundurulması gereken en önemli noktanın hazır satın almaktansa evde kendimizin yaptığı, içeriğini bildiğimiz sütlü tatlıların tercih edilmesi olduğunu belirten Dyt. Yılmaz, “Şerbetli tatlılar içerik bakımından daha ağır olduğu için gece bizi rahatsız edebilir ve daha şekerli olmaları sebebiyle gün içerisinde daha fazla susamamıza sebep olabilir. Ayrıca şerbetli ve içeriğinde hamur barındıran tatlılar bir anda fazla kalori almanıza neden olarak kilo sorununa yol açabilir. Ancak düşük kalorili tatlılar da tüketseniz, yine de tatlı tüketimini de sınırlandırın, her gün tatlı yemekten kaçının” dedi.

KABAK, AYVA VE ELMA TATLISI TÜKETİLEBİLİR

Tatlı sevenlerin Ramazan’da az şekerli kabak, ayva veya elma tatlısı gibi tatlıları da tüketebileceğini dile getiren Dyt. Yılmaz, “Ramazan ayında tatlı tüketmek istiyorsanız, diyet programınızdan 1 su bardağı süt,1 dilim ekmek,1 orta boy meyve hakkınızı eksilterek; haftada bir gün, 1 porsiyon sütlü bir tatlı, 1 porsiyon meyve tatlısı veya 1 porsiyon güllaç tüketebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RamazanOruçSahurTatlıSütlüDiyetisyenBahtınur Yılmaz
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